Oxford administra una dosis de realidad al ‘bocachancla’ ministro Illa: la vacuna no estará cuando él dijo

La vacuna contra el coronavirus no estará lista en diciembre tal y como prometió el titular de Sanidad, Salvador Illa.

Fue el pasado mes de septiembre cuando el ministro aseguró que la vacuna podría llegar en diciembre a pesar del revés de los ensayos de Astrazeneca.

Un mes más tarde, Daniel Prieto-Alhambra, catedrático de Farmacoepidemiología de la Universidad de Oxford, ha explicado que probablemente, hacia finales de año, será cuando se apruebe la vacuna anti-COVID-19 que se está desarrollando en este centro universitario británico, pero no será hasta el primer trimestre de 2021 cuando lleguen las vacunaciones.

En una entrevista concedida para RAC-1, el científico ha señalado que a pesar del empeoramiento de la situación a nivel global, «estamos en una situación mucho mejor a la de marzo, pero queremos evitar esa situación». En este sentido ha defendido que «no han de ser los confinamientos. Los confinamientos son la UCI de las medidas. Hemos de encontrar otras que no sean tan restrictivas».

«Lo que se está haciendo ahora en Cataluña es correcto. El virus corre más rápido de lo que quisiéramos y, si no se actúa a tiempo, podemos tener problemas. Los países donde ha ido mejor son los que han hecho cosas muy rápido».

«Siento mucho la dicotomía entre salud y economía, pero es artificial. Si ahora no se hace lo que se debe hacer, dentro de un mes se deberá hacer un confinamiento severo y el impacto económico será mayor», ha lamentado.

En relación a la epidemia de la gripe que podría convivir con el coronavirus, el catedrático ha apuntado que «lo único que sabemos hasta ahora es lo que hemos aprendido del hemisferio sur, sobre todo de Australia. Allí una buena combinación de vacunas ha servido para minimizar la epidemia de la gripe. Esperamos que la gente se vacune y funcione también aquí».

Respecto a la lucha contra el nuevo coronavirus, Prieto-Alhambra no cree que se puedan conseguir «la inmunidad de rebaño» y confía más en la vacuna.

«La mejor situación sería que hacia finales de año se aprobara la vacuna y se pudiera empezar a vacunar hacia el primer trimestre de 2021».

«La gente no es tonta»

También Saúl Ares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), advirtió del optimismo irreal que estaba generando Illa. A través de una entrevista para ‘El Programa del Verano’ (Telecinco), el experto le confesó el pasado mes de septiembre a Ana Terradillos que «necesitamos tiempo para saber que no estamos envenenando a la gente y eso es del orden de un año».

Así mismo aseguraba que «de aquí a un par de meses no vamos a tener la vacuna porque hay que saber si funciona y si tiene efectos secundarios a largo plazo. Prefiero hacer caso a los investigadores de Oxford que a los responsables políticos».

Sobre el mensaje de Salvador Illa, el científico advirtió que «hay que ser rigurosos y explicarlo bien, no hay que hacer cuentos de la lechera porque la gente no es tonta y no necesitan que la engañen con los tiempos», ha lamentado.

Efectivamente, Illa nos estaba vendiendo un cuento chino que no se creía ni él.