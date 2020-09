Un científico del CSIC desmonta los embustes de Illa sobre la vacuna: «La gente no es tonta»

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que la vacuna contra el coronavirus está cerca y que incluso puede estar lista para el mes de diciembre. Así lo manifestó este 1 de septiembre de 2020 en una entrevista con Julia Otero en ‘Julia en la Onda’, donde explicaba la forma de adquisición. «Haremos una acción conjunta de compra con Europa, hacer un reparto equitativo», explicaba el titular de Sanidad, al tiempo que aseguraba que «se están negociando varios tipos de vacuna».

Sin embargo, no todo el monte es orégano, y la realidad es muy distinta a cómo nos la pintan desde el Gobierno. Saúl Ares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), advierte del optimismo irreal que está generando Illa. A través de una entrevista para ‘El Programa del Verano’ (Telecinco), el experto le confesaba a Ana Terradillos que «necesitamos tiempo para saber que no estamos envenenando a la gente y eso es del orden de un año».

Mi intervención hoy en El Programa del Verano @telecincoes. Si se me nota algo cabreado y usando lenguaje más contundente de lo q debiera (nunca debí usar las palabras del titular), es porq tuve la mala idea de escuchar el debate anterior de tertulianos. https://t.co/gcMYBLDDht — Saúl Ares (@omeuxeito) September 1, 2020

«Hay que ser rigurosos y explicarlo bien»

Así mismo aseguraba que «de aquí a un par de meses no vamos a tener la vacuna porque hay que saber si funciona y si tiene efectos secundarios a largo plazo. Prefiero hacer caso a los investigadores de Oxford que a los responsables políticos».

Sobre el mensaje de Salvador Illa, el científico advierte que «hay que ser rigurosos y explicarlo bien, no hay que hacer cuentos de la lechera porque la gente no es tonta y no necesitan que la engañen con los tiempos», ha lamentado.

Además, ha añadido: «Hasta ahora no se ha dado el tiempo suficiente para probar una vacuna. No va a ser un remedio mágico que acabará con el virus en dos o tres meses, al menos hay que convivir un año con él».