Donald Trump: «Pfizer no tuvo el coraje de anunciar la vacuna antes de las elecciones»

Razones tiene Donald Trump para estar cabreado, porque el resultado electoral hubiera sido muy distinto.

El todavía presidente de Estados Unidos arremetió contra la multinacional Pfizer este el 9 de noviembre de 2020 al asegurar que la farmacéutica “no tuvo el coraje” de anunciar los progresos en el desarrollo de su vacuna contra el coronavirus antes de las elecciones.

Pfizer informó el lunes que una revisión inicial a los datos de su vacuna sugiere que esta podría tener una efectividad del 90% contra el coronavirus, lo que indica que la compañía está en camino de presentar una solicitud para uso de emergencia a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

El anuncio, que llegó menos de una semana después de unas elecciones presidenciales que fueron vistas como un referendo del manejo de la crisis del coronavirus por parte de la administración de Trump, fue una rara e importante noticia alentadora en la lucha contra la enfermedad que ha provocado la muerte de más de 1.2 millones de personas en todo el mundo, incluidos más de 230 mil decesos en Estados Unidos.

“Como he dicho durante mucho tiempo, Pfizer y los demás no iban a anunciar una vacuna hasta después de las elecciones porque no tuvieron el coraje de hacerlo antes”, escribió el presidente en un tuit. “Asimismo, la FDA debió haberlo anunciado antes, no para fines políticos, sino para salvar vidas”.

Trump, quien aún no ha reconocido el triunfo de Joe Biden en los comicios, también dijo que la FDA y los demócratas no querían que él tuviera una “victoria por la vacuna”.

El presidente electo Joe Biden dijo que la noticia de Pfizer es un “gran avance” y felicitó a los involucrados en darle al país “tales motivos de esperanza”.