Mónica López (TVE) da vía libre a ZP para que blanquee a Bildu pero no le pregunta por Venezuela

Televisión Española, con Mónica López al frente, ha ofrecido al expresidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero vía libre para colocar en ‘La hora de la 1′ el mensaje que le interesa a Moncloa y Pedro Sánchez: ZP ha avalado los pactos con Bildu y ERC durante su charla en la tele pública.

Zapatero ha asegurado que «la democracia se engrandece cuando es generosa e incluye a quienes han sido sus máximos enemigos», en referencia a la mano tendida con los herederos de Batasuna, el brazo político de ETA. Además, el socialista ha recordado que es mucho mejor rendirse a las exigencias de ERC que volver a 2017, en referencia al ‘procès’.

Por si fuera poco, ZP ha atacado a los dirigentes históricos socialistas, como Alfonso Guerra o Felipe González, por criticar el sistema de mayorías que está buscando Pedro Sánchez. «El poder se ejerce generacionalmente. En cada tiempo hay logros, como los que hicieron la Transición, otros que tuvimos otra etapa y ahora en efecto corresponde a otra generación».

Zapatero cree que es una buena noticia que partidos ‘antisistema’ como Bildu, heredera de la antigua Batasuna, y que ahora se traviste como formación de Estado con su apoyo a los PGE, se hayan sumado a votar sí a los presupuestos. «Es Bildu quien apoya al PSOE en algo, no al revés»

El expresidente y el exvicepresidente Felipe González y Alfonso Guerra han sido dos de los socialistas veteranos más críticos con el sistema de alianzas que en nombre del PSOE está tejiendo Pedro Sánchez, aconsejado por su ‘spin-doctor’ Iván Redondo. ZP se ha desmarcado de ellos e incluso ha insinuado que no están siendo leales al actual Ejecutivo.

ZP: Lo que ha sido una característica común de todas las generaciones de mi partido y eso nos lo inculcaron gente como González y Guerra fue la capacidad de lealtad y apoyo al Gobierno de tu partido. A mí me lo inculcaron así. Yo lo voy a hacer siempre.

López: ¿Usted cree que no son leales? (por González y Guerra)

ZP: Yo lo voy a hacer siempre. Me sentí orgulloso del Gobierno de Felipe González, me sentí humildemente orgulloso del Gobierno que yo presidí y ahora me siento orgulloso del Gobierno del PSOE que yo defiendo con el mismo afán de que el país mejore y los valores progresistas de la misma forma que cuando yo lo presidía.

Mónica López: ¿En su opinión no deberían hacerse ese tipo de declaraciones?

ZP: Yo soy un demócrata convencido y respeto todo tipo de declaraciones. Yo a Pedro Sánchez el puedo decir que cuando uno ha llegado a presidente el ruido no confunde y lo que tiene que procurar es tener una buena relación en el seno de coalición con un proyecto claro y procurar una mayoría parlamentaria lo más amplia posible