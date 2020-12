General Juan Chicharro: «Con Franco jamás hubo seis meses de estado de alarma como ahora con los comunistas»

Bajo la coordinación del General Juan Chicharro, SND Editores lanza la recopilación documental cronológica titulada «Franco: Crónica de la lucha contra la profanación de su tumba», prologada por D. Luis Alfonso de Borbón y Martínez-Bordiú.

Como ya pasó con el anterior libro publicado en SND Editores, Franco una biografía en imágenes, este libro sale de imprenta cuando la agenda de este Gobierno socialcomunista continúa sus ataques a Franco con la promulgación de la nueva Ley de Memoria Democrática.

Aquel 24 de octubre de 2019, cuando el General Chicharro empezó su recopilación documental y cronológica con el objetivo de tenerlo listo en el Aniversario de la exhumación, comenzó a escribirse la crónica del día a día de la lucha que se sostuvo para evitar la profanación.

«Nos dice el Sr. Casado que él no piensa en el pasado sino en el futuro. Hace falta ser ignorante o lerdo para no constatar que el presente no es más que el resultado del pasado y que el futuro de una nación tiene su fundamento en sus esencias forjadas a lo largo de siglos. Renunciar a nuestra historia reciente con una puesta de perfil vergonzosa y traidora como han hecho los dirigentes del Partido Popular ante la profanación de la tumba del Generalísimo Franco nos indica que no se puede esperar nada bueno de ellos. Y digo dirigentes porque me consta que no es ese el sentido de la gran mayoría de sus votantes a los que traicionan una y otra vez. Es lamentable el espectáculo de este sistema partitocrático y antidemocrático en el que nos encontramos sumidos».