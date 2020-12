La prensa elogia el texto «parco en metáforas» del rey Felipe VI alejado de la «barata retórica belicista de Sánchez»

El discurso del rey Felipe VI ha convencido y ha vencido. Esa es la conclusión que puede extraerse al repasar columnas y editoriales de la prensa de este 25 de diciembre de 2020.

Ha gustado que el rey haya querido evitar entrar en el barro podemita y haya optado por defender «una España decidida a no volver a transitar por los trágicos escenarios de división y enfrentamiento civil que tanto desean recuperar Iglesias y su importada cuadrilla de montoneros Echenique and The Pisarello’s», como dice Iñaki Ellakuria en El Mundo.

Esto es algo que también ha resaltado Julián Quirós en el ABC: «Liderazgo moral. Para eso sirve un Rey, para ser el primero en la defensa de un sistema de convivencia, justo, próspero y democrático, cuestionado por aventureros, neototalitarios y separadores, que precisamente ven en la Corona el principal escollo a sus objetivos. Después del discurso de esta Nochebuena lo tendrán más claro que nunca, pero los demás, también».

«Don Felipe ha preservado su autonomía e independencia, sin plegarse a espurias coacciones del poder político», reseña ‘El Mundo’.

Al diario ‘El País’ le ha encantado el discurso: «El discurso del Rey fue la mejor defensa de una institución obligada a mantener su neutralidad ideológica como salvaguarda de los derechos de la ciudadanía».

«Frente a los intentos de patrimonialización de unos o los ataques oportunistas de otros, Felipe VI volvió a dejar claro que solo milita en la defensa de los principios democráticos y la Constitución».

La prensa también elogia el texto «parco en metáforas» del rey Felipe VI alejado de la «barata retórica belicista de Sánchez»:

«Un mensaje que estuvo acompañado de una sobria puesta en escena y un texto parco en metáforas y limpio de esa barata retórica belicista con la que Sánchez se dirigía a los españoles en los primeros meses de pandemia».

Otro punto fuerte del discurso fue la defensa de la Constitución en un momento en el que el Gobierno de Sánchez y sus siniestros socios buscar ‘tumbar el Régimen del 78’ como han dicho textualmente.

«No es hora de dar por superada la Constitución, sino de realzarla como solución útil y próspera para muchos de los males que aquejan a nuestra sociedad, y frente a quienes alientan la fractura social, la división política y la polarización ideológica de los españoles», destaca el editorial ‘ABC’.

«Don Felipe volvió a trazar una nítida línea roja frente a los comportamientos poco ejemplares ocurridos en su propia familia, en especial con la figura del Rey emérito, quien por primera vez en democracia estuvo ausente de España en una Nochebuena», señala Quirós.

Para ‘La Razón’ era el discurso «que necesitaba la nación española en esta Nochebuena extraña, con millares de familias atribuladas por las consecuencias de la pandemia y a las que el Rey se dirigió de manera especial, cercana, conocedor de primera mano, porque no en vano ha recorrido España durante los peores momentos de la crisis sanitaria, de las dificultades, los dramas, pero, también, de los esfuerzos que sus ciudadanos han tenido que afrontar».