Memes: cachondeo en redes sociales tras anunciar Jeff Bezos que viaja al espacio

La red, refugio de un buen contingente de tarados, bromistas y aburridos, no perdona, ni siquiera a los más ricos del Planeta Tierra.

Los usuarios en redes sociales han reaccionado con divertidos memes y comentarios al anuncio del fundador de Amazon, Jeff Bezos, sobre su viaje al espacio el próximo 20 de julio de 2021 en el primer vuelo tripulado del cohete fabricado por su compañía Blue Origin.

Este lunes, el multimillonario dio a conocer que la aventura a bordo de la nave New Shepard la realizará junto a su hermano, cumpliendo así un sueño que tenía desde los cinco años. Sin embargo, los internautas especularon sobre los motivos del magnate para hacer tal travesía.

Otros incluso bromearon con lo que podría hacer un hombre adinerado y divorciado en el espacio mostrando imágenes de mujeres extraterrestres sexis de películas de ficción.

«Quizás Jeff Bezos, su mejor amigo, novia y el hermano de su novia que va al espacio es el reinicio de los Cuatro Fantásticos que estábamos esperando», comentó otro en referencia al equipo de superhéroes de Marvel que adquiere superpoderes al exponerse a rayos cósmicos durante una misión en el espacio exterior.

Hmm I wonder why the recently single Jeff Bezos is going to space??? pic.twitter.com/Dpk38NJbsS

Asimismo, algunos preguntaron qué podría estar planeando Bezos en el espacio al recordar su parecido con el de algunos supervillanos de ficción como Lex Luthor.

Sin embargo, varios internautas también mostraron su preocupación sobre quién podría heredar toda su fortuna en caso de que algo salga mal en el lanzamiento del cohete, que si bien ya ha realizado vuelos exitosos anteriormente, esta será la primera vez que transporte personas.

I just realized Bezos looks like Lex Luthor. And he’s going to space next month.

…what’s he planning!!!!!!???? pic.twitter.com/yuIig9MVSj

— kweassa (I be called ‘Ed’) (@kweassa) June 8, 2021