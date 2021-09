Épico ‘bofetón’ de Jordi Sabaté a Maestre por atacar a Alfonso Reyes: «Te doy con toda la mano abierta. Primer y último aviso»

Yolanda Díaz demostró, una vez más, la pasión en Podemos por la izquierda más radical y sanguinaria.

En un artículo publicado en ‘El País’, la vicepresidenta del Gobierno se derretía en elogios sobre el Manifiesto Comunista. Justamente unos ideales que llevaron a la muerte de cien millones de personas y a las dictaduras más criminales de la historia de la humanidad.

Sin embargo, para la podemita su realidad es otra mucho más fantasiosa: “El manifiesto comunista es un texto de propaganda, político, convendría no olvidarlo. Y, sin embargo, sorprende en él su alma literaria, su estilo límpido, asertivo, en el que se transparentan las cuatro manos de dos amigos, entrelazando su juicios y sus anhelos”.

Sus palabras generaron gran indignación. No solo entre los partidos políticos y usuarios de las redes sociales, sino que el reconocido exjugador de baloncesto Alfonso Reyes también saltó a la lona para demostrar el sinsentido de Yolanda Díaz.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el exdeportista afirmó contundente: “Hacer una loa al Manifiesto Comunista es como hacerla al Mein Kampf”. Sin embargo, el tertuliano Antonio Maestre no tardó en salir a criticar a cualquier voz que demuestre las mentiras o el extremismo que existe en Podemos.

Maestre, sin dudarlo, atacó al exjugador de baloncesto en un fallido intento por dejarle en ridículo: “Esto es más o menos como equiparar a Alfonso Reyes con Michael Jordan”.

Si bien el propio Alfonso Reyes se rio a la cara de Maestre al publicar una foto en la que se le ve entrando a canasta ante la mirada atónita del gran Michael Jordan, fue Jordi Sabaté quien le metió un épico ‘bofetón’ al tertuliano por su atrevimiento.

El ‘tuitstar’ con ELA no toleró la ofensa de Maestre y le mandó un mensaje que dejó al tertuliano conocido por sus ‘bulos’ sin palabras. “Hola Antonio Maestre. Quien se meta con Alfonso Reyes me levanto y le doy con toda la mano abierta. Primer y último aviso. PD: Alfonso Reyes en la cancha tenía mil veces más cojones que Michael Jordan. Y no blanquees el comunismo, por favor. El totalitarismo es el demonio”.