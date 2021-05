Cárdenas remata a Atresmedia: “Son mercenarios a sueldo de la izquierda más indecente”

El periodista Javier Cárdenas ha subido la apuesta. Si esta misma mañana les contamos en Periodista Digital que Cardenas culpa directamente a Moncloa y a Pedro Sánchez de su despido fulgurante de Europa FM.

El locutor catalán fue fulminado este lunes 24 de mayo de 2021 y será sustituido por Juanma Romero al frente de las mañanas de la cadena de radio musical de Atresmedia.

Pero Cárdenas no se ha quedado callado y a través de Instagram ha dado su versión de los hechos: «(Mi despido) tan solo se aguanta por una decisión política», ha dicho el comunicador. «Hace cuestión de un año la cadena ya me dijo que dejara de hacer críticas políticas porque desde Moncloa habían dado avisos y advertencias muy serias. Pero yo les dije que lo sentía mucho, pero que me habían fichado sabiendo cómo era y que os lo debía a vosotros«, ha comentado el ya ex presentador de ‘Levántate y Cárdenas’.

«Es evidente que, una vez que Pedro Sánchez ha metido la cantidad de dinero que ha metido en Atresmedia, no lo ha hecho gratis. Me decía hace unos días un directivo de la casa que yo no era el único que voy a caer, que hay más gente en la lista», decía el ya expresentador de la radio de Atresmedia.

Pero, no conformado con ello, solo poco después cargaba directamente contra la que ha sido su casa, si bien en esta ocasión respaldando, “palabra por palabra”, un tuit escrito por la periodista Cristina Seguí.

“Miles de gracias por el mensaje, así es palabra por palabra, un beso muy fuerte!!”, decía Cárdenas…

¿Y qué es palabra por palabra?, acusaciones tan graves para Atresmedia como ser “mercenarios de la izquierda política más indecente de Occidente”. Dice Seguí:

“Otra víctima de los de siempre. Otra víctima de la cacería humana de los compañeros de profesión, mercenarios a sueldo de la izquierda política más indecente de Occidente. Cuando no quede ningún valiente, los siguientes serán los moderaditos. Mi solidaridad con Javier Cárdenas”.

La realidad es que el radiofonista ha sido despedido, en virtud de que Atresmedia ha hecho valer una cláusula en el contrato firmado entre ambas partes por las cuales podían poner punto y final a su vinculación si las audiencias bajaban (en cuatro años había perdido la mitad de sus fieles), como ha sucedido, Cárdenas también tiene una justificación para esto: «A pesar de que Europa FM ha cerrado un 30% de las emisoras, hemos sacado audiencias espectaculares».