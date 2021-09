Twitter bloquea la cuenta de la sección taurina de El Mundo: «Es una persecución intolerable»

Twitter bloqueó la cuenta de la sección taurina de El Mundo porque había una fotografía del torero Morante de la Puebla toreando a la verónica, según denunciaba su jefe de sección, el periodista Vicente Zabala de la Serna.

«Hasta que no se ha quitado la imagen no he podido seguir trabajando. Es una persecución intolerable», se quejaba el periodista taurino.

Twitter determinó que una fotografía como esta incumplía «las reglas que prohíben incluir violencia gráfica o contenido no apto para menores en las imágenes».

Buenas noches, @TwitterEspana ¿De verdad habéis bloqueado la cuenta de la sección taurina de @ElMundoToros porque había una fotografía de Morante toreando a la verónica? Es una persecución intolerable. Hasta que no se ha quitado la imagen no he podido seguir trabajando. #censura pic.twitter.com/Ikzv9WciRv — zabala de la serna (@zabaladelaserna) September 9, 2021

Al parecer, una verónica con el capote es «contenido no apto para menores».

Consideramos violencia gráfica cualquier tipo de contenido multimedia truculento relacionado con la muerte, lesiones graves, violencia o procedimientos quirúrgicos.

La cuenta de una sección de un periódico nacional como @elmundoes bloqueada por @TwitterEspana https://t.co/aK1kpzQW7c — zabala de la serna (@zabaladelaserna) September 9, 2021

Javier Benegas (Disidentia): «Twitter no es Mercadona, la censura en las redes es una cuestión política»

Existe mucha polémica por los criterios que suelen utilizar Twitter y otras plataformas a la hora de ejercer la censura.

Javier Benegas, autor de ‘La ideología invisible’, lo diagnosticaba así:

El autor advierte de que el problema de la censura en las redes sociales no es si son o no empresas privadas, «porque no se puede comparar a Twitter con Mercadona. Si te censura Google o YouTube, ¿dónde me voy si encima se han concertado para cerrar a la competencia como Parler? Allí no hay competencia, lo que hay es un cártel».

«Igual te va mejor silenciando cosas, que publicándolas. Cuando hablan ahora de este rollo de la desinformación, olvidan que no hay datos empíricos que avalen por ejemplo la injerencia rusa ni su efecto en los lectores»

«Ha surgido la feliz expresión del capitalista moralista que explica que las grandes corporaciones nos dicen cómo tenemos que pensar y sentir. Esto se nos dice que es algo nuevo pero en ‘La Ideología Invisible’ ya avisé que esto existía desde hacía más de cien años. Eso es lo que se llamó ‘La Nueva Vía’ al marxismo y se trataba de educar al consumidor a través de la demanda para que el público piense lo que tiene que pensar»