Mañueco: «Es normal que coincida con Ayuso y que copie su estrategia ganadora»

Cada día se le pone más cara de ganador incontestable.

A falta de un mes y cuatro días para que se celebren las elecciones en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ve más cerca la posibilidad de vencer en las urnas y además con la mayoría absoluta.

Las encuestas, qué duda cabe, sitúan al candidato del PP muy cerca de la mágica cifra de los 41 parlamentarios.

El político conservador y presidente en funciones de la Junta castellano-leonesa es entrevistado este 9 de enero de 2022 por el diario El Mundo y tiene muy claro que anticipó por una cuestión de dotar de estabilidad a la región:

Mañueco no quiere cebarse con quien fue su socio de legislatura, Francisco Igea, y prefiere que sea el líder de Ciudadanos quien dé los motivos de por qué se rompió el gobierno de coalición:

Habrá que preguntárselo a él. Yo no elegí el momento, ni tomé parte en las circunstancias. No voy a entrar en descalificaciones. No he tenido problemas con Ciudadanos, fue un tema puntual con las personas. Ellos saben muy bien cuáles fueron los motivos y las deslealtades que me llevaron a la disolución.