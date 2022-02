Madrid llora la muerte de Ángel del Río, su ‘alcalde radiofónico’

Fue el auténtico ‘alcalde’ de Madrid.

Ángel del Río conocía como nadie la Villa y Corte y hasta el 16 de febrero de 2022, la fecha de su fallecimiento, se encargaba de tomarle el pulso diario.

Y ahora la ciudad le rinde tributo en la hora de su fallecimiento.

Aunque realizó incursiones en varios medios de comunicación, su casa de siempre fue la COPE, donde se encargó de la dirección de informativos en Madrid.

Curiosamente, sus inicios nada tuvieron que ver con lo que se emanaba de las instituciones.

Su trayectoria profesional de Ángel del Río comenzó en 1969 en el desaparecido diario Ya, en la calle Mateo Inurria.

Comenzó haciendo información deportiva, aunque enseguida se decantó por la información local.

Fue nombrado cronista de la Ciudad de Getafe en 1977, fundó la publicación local ‘Acción Getafense’.

Durante 16 años fue el máximo responsable de la información de Madrid en el Diario Ya y durante 26 años ejerció las labores de director de Informativos en la COPE.

Igualmente, fue un prolífico escritor con más de 30 libros en su haber. El último de ellos, ‘Errores en la historia de Madrid. Tópicos, mitos, bulos y mentiras’, estaba prácticamente recién salido de imprenta.

La muerte de Ángel del Río generó un aluvión de condolencias en las redes sociales:

Gracias Ángel por una vida dedicada a preservar la memoria de la ciudad. Lo has hecho hasta el último aliento, como he podido comprobar esta misma mañana en la reunión en el Ayuntamiento con los Cronistas.

Me dicen que nos ha ido Angel Del Río y no acabo de creérmelo. Me lo confirma su hijo y sigo sin asimilarlo. No conozco a nadie que supiera más de Madrid y lo viviera con su pasión. Generoso, siempre amable y un periodista como la copa de un pino. Te echaremos de menos, amigo…

— Ely del Valle (@ElydValle) February 16, 2022