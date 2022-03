Losantos hiela Telecinco: airea el negro futuro de Jorge Javier Vázquez con Berlusconi por motivos políticos

Se lo contábamos este 20 de marzo en Periodista Digital, grupo audiovisual italiano Media For Europe (MFE) –la antigua Mediaset, controlada por la familia de Silvio Berlusconi– lanzaba este martes una oferta pública de adquisición (opa) de acciones por su filial Mediaset España. La oferta, según el pliego publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se dirige a la totalidad de las acciones que componen el capital social de Mediaset España, de la que la matriz italiana posee el 55,69% de las participaciones.

MFE se hará con el 44,31% del capital que no controla y por el que ofrece 1,86 euros por acción en efectivo y 4,5 euros en acciones ordinarias de la sociedad adquiriente. En total, teniendo en cuenta ambos componentes de la oferta, la operación está valorada en 258 millones. Ese sería el importe máximo para el caso de que la totalidad de los accionistas a los que va dirigida la oferta acudieran a la opa.

Lógicamente, esto traerá cambios radicales a Mediaset España. Ya les decíamos en Periodista Digital que en la dirección de la cadena saben que el ‘aterrizaje’ de los italianos supondrá que desaparezca la idea de Telecinco y Cuatro, tal y como la conocemos actualmente.

Uno de esos cambios podría afectar a Sálvame, Jorge Javier Vázquez y la productora La Fábrica de la Tele. Al menos así lo ha contado Federico Jiménez Losantos en su programa Es la Mañana: «Algo de lo que La Fábrica de la Tele no se han enterado todavía, porque han fabricado un perfil para vender su mercancía política. Tampoco se han enterado de la OPA para quedarse con toda Mediaset, que sea totalmente italiana y lo que gane se lo llevará a Italia».

«Todo Telecinco va a ser de Berluscon i y su hijo en persona. Pura familia. Le hemos dado ocho canales nacionales a un señor italiano. Y a partir de ahora, si sale la opa, se acabaron las contemplaciones en España. Lo que no dé dinero y sea impopular, adiós. Borja Prado es una persona de confianza de Berluscon i».

Pero el hachazo del director de EsRadio ha ido más allá y ha analizado la posición que han adoptado tanto Jorge Javier Vázquez como Carlota Corredera y la productora con el controvertido asunto de Rocío Carrasco:

«No sé qué costumbres van a venir pero estas no. Y siguen sin enterarse sobredorando el perfil de víctima de Rocío Carrasco , que no se sostiene por un lado, y si se sostuvo fue hace un año».

Y concluía metiendo el dedo en la llaga sobre otra desgracia que persigue a Jorge Javier Vázquez desde hace meses:

«Se ha caído la publicidad, no le ven la espalda a Antena 3 y acaba de cambiar la naturaleza de su propiedad. Y La Fábrica de la Tele siguen sin entenderlo. Y siguen con el rollo podemita, porque no ven la calle ni las 400.000 personas que sean manifestado contra el Gobierno y que no les ven porque les han cogido manía».