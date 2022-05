Alfonso Rojo: “Podemos y la izquierda española en el Día del Burro”

Seguro que en el fragor de ‘Pegasus’, los espías y las traiciones de Sánchez, se les pasó desapercibido que este sábado, 8 de mayo, se celebró el Día Internacional del Burro.

Y con motivo de tan magna festividad, LaSexta de Ferreras, Évole y Wyoming ha publicado que nuestros asnos están en serio peligro de extinción y que en España apenas quedan 30.000.

Es completamente falso. En nuestro país hay millones de borricos.

Basta ver las encuestas y comprobar el porcentaje de voto que todavía vaticinan los sondeos al PSOE y a la izquierda.

No se debe atribuir a la maldad lo que sólo es tontería y si tanta gente, después de haber visto a Sánchez pactar con los proetarras de Bildu, indultar a los golpistas catalanes y hundir nuestra economía sigue confiando en el, es que hay muchos más memos de lo que imaginamos.

Y bastantes están en política, a tenor de la última actuación de Podemos.

Son ya y de largo, los antaño súbditos de Pablo Iglesias y ahora de Yolanda Díaz, el partido con más cargos en activo emplumados por la Justicia.

Y a eso se suma que son una panda de ineptos, detalle en el que han tardado en reparar los medios de comunicación, pero que ya no cuela.

Durante mucho tiempo y debido a que el nivel medio del periodista español es bastante bajo, a los Iglesias, Monedero, Montero, Echenique y compañía, les bastaba poner cara de estreñidos, inventarse una cita y usar palabras rebuscadas, para que los chicos, chicas y cliques de la prensa y la televisión-entre los que hay mucho pollino- los mirasen embobados.

Eso ya no funciona. Una podemita de vocación como la veterana Lucía Méndez acaba de pedir disculpas en Twitter por haberse tomado en serio a Pablo Iglesias.

Si la necedad fuera sólo cosa de Iglesias, el asunto tendría un pase, pero es que afecta a todo Podemos y por extensión al conjunto de la extrema izquierda.

Imaginemos que usted o yo no entregamos a tiempo el impreso para hacer un examen o para entrar a trabajar en una empresa o para tener plaza para el colegio de nuestros hijos. Lo mínimo que nos llamarían en casa sería pazguato.

Pues eso les ha ocurrido a los zopencos de Podemos, un partido que llegó a reunir los votos de casi tres millones de españoles que creyeron sus trolas.

Podemos corre serio peligro de no poder presentarse a las autonómicas andaluzas del 19 de junio y quedarse sin financiación oficial porque estaban tan ocupados repartiéndose puestos, cargos y chupetines, que no se acordaron de rellenar los papeles y presentar sus credenciales a tiempo.

No descarten que Sanchez y compinches fuercen un apaño y al final les dejen entrar, alegando que ha sido un ‘problema formal’, pero si eso ocurre, acuérdense de lo que les cobra de sanción Hacienda, si no presentan en plazo la declaración de la renta, o del sablazo que les sacude las DGT si no pagan la multa a la primera.