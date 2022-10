Indecente acusación que la portavoz risitas de Sánchez arroja contra los padres que asistieron al desfile del 12-O

Federico Jiménez Losantos la puso de apodo ‘sonrisas Profidén‘ y ‘portadientes’ del Gobierno.

Pero después de escuchar su intervención en la noche del 13 de octubre de 2022 en ‘La Brújula’ (Onda Cero), Isabel Rodríguez se ha ganado con creces lo de ponerle cara a una cementera o a una compañía de aceros.

Porque lo de la portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez en la emisora de Atresmedia es para hacérselo mirar.

Obviamente, en la entrevista realizada por Rafa Latorre salió a relucir el manido tema del desfile del Día de la Hispanidad, en concreto el desplante protocolario del jefe del Ejecutivo al rey Felipe VI y los abucheos que se llevó en estéreo el inquilino de La Moncloa.

Pues bien, la reacción de Isabel Rodríguez sobre el primero de los asuntos fue totalmente desabrida y haciendo de menos que ‘sólo’ hubiera tenido que aguardar el soberano español 50 segundos en su coche:

Rodríguez se venía arriba y lanzaba una dura acusación a raíz de los pitidos contra el presidente del Gobierno:

Los gritos, los abucheos, los insultos a mí no me duelen. Cada uno decide cómo disfrutar ese día festivo. Yo, desde luego, si no hubiera tenido que estar en el desfile, lo habría disfrutado estando con mi familia en el campo, con mis amigos en el cine, no insultando a nadie. Pero para mí, lo más grave y lo más lamentable de esas actuaciones es que había padres y madres con sus hijos, de la edad de los míos, de 10, 11 y 12 años, que le estaban enseñando a insultar. Y creo que eso no es sano para la convivencia en España.