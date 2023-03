Otra ‘cacería’ de Podemos: contra Ribagorda por citar la palabra ‘maldita’

Está sobradamente acreditado que en Podemos, en realidad en toda la órbita comunista, no sólo no soportan las críticas sino que las quisieran fulminar cargándose la libertad de expresión, prensa y opinión.

Son muchas las campañas que los dirigentes de la formación morada (Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Irene Montero…) han lanzado contra muchos periodistas y no se han librado de ellas Ana Rosa Quintana, Carlos Herrera, Vicente Vallés, nuestro medio o director Alfonso Rojo, Eduardo Inda, Antonio García Ferreras… en fin, una larga lista de damnificados, con esas campañas de acoso en redes e insultos, por el mero hecho de contar las verdades y ser críticos con Podemos o sus rostros visibles.

A esta larga lista se suma ahora otro nombre más, el de Pepe Ribargorda, la cara de las noticias de fin de semana en Telecinco desde hace varios años. Y todo por una insignificancia, una simple palabra que en este caso ha molestado al siempre lenguaraz Pablo Echenique.

Cuenta ABC que a Echenique no le hizo mucha gracia escuchar cómo se refería a Unidas Podemos el periodista José Ribagorda en Informativos Telecinco este pasado domingo 5 de marzo. El presentador de la edición de fin de semana junto a Ángeles Blanco locutó de la siguiente manera la reacción del Gobierno y del principal partido de la oposición al cambio de sede de Ferrovial.

«Y la otra polémica de la semana, la relacionada con el posible cambio de sede fiscal de la empresa Ferrovial. El gobierno, la parte socialista, les ha acusado de falta de compromiso. La parte podemita, directamente les tacha de piratas. Para el Partido Popular es una mala noticia que sólo tiene una explicación: la política económica del Ejecutivo y la del propio Sánchez», dijo literalmente Pepe Ribagorda.

Pues bien, al portavoz parlamentario de Podemos no le gustó nada el término ‘podemita’, aunque aclaró que para él no es un insulto. «José Ribagorda, presentador del informativo de Telecinco, nos ha llamado ‘la parte podemita del gobierno’. A mí, el adjetivo no me ofende. Pero un poco chusco sí es. ¿Lo imaginan diciendo ‘la parte sociata’? ¿O ‘la parte pepera’ y ‘la parte facha’ en Castilla y León? A que no», tuiteó con el fragmento de José Ribagorda.