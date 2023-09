Fallece Amando de Miguel, padre de la sociología moderna en España, a los 86 años

Luto en la sociología española.

Amando de Miguel falleció en la tarde del 3 de septiembre de 2023 en Madrid a los 86 años.

Nacido en Pereruela (Zamora) el 20 de enero de 1937, este profesional estaba considerado el padre de la sociología moderna en España y fue una figura muy reconocida durante la Transición española.

Durante el franquismo fue condenado por un Consejo de Guerra por criticar una homilía de un sacerdote castrense y en 1981 tuvo que abandonar Cataluña por miedo a represalias tras promover un manifiesto por la igualdad de los derechos lingüísticos.

De Miguel deja como legado una prolija producción editorial.

A lo largo de su carrera profesional, el sociólogo publicó unos 40 libros de ensayo de sociología entre los que destacan: ‘Sociología del franquismo’ (1974); ‘La herencia del franquismo’ (1976); ‘Cuarenta millones de españoles, cuarenta años después’ (1976); ‘Universidad, fábrica de parados’ (1979) coautor con Jaime Martín Moreno; ‘Los intelectuales bonitos’ (1980); ‘La bola de cristal’ (1980); y ‘Diez errores sobre la población española’ (1982).

Otras obras son ‘El informe FOESSA’, ‘El poder de la palabra’, ‘Los narcisos’, ‘Las ciudades y la crisis energética’, ‘Sexo, mujer y natalidad en España’, ‘Carta abierta a una universitaria’, ‘Manual de estructura social de España’, ‘Sociología o subversión’ y ‘La perversión del lenguaje’.

Uno de sus mejores amigos, Federico Jiménez Losantos, le dedicó, a modo de homenaje póstumo, un artículo en Libertad Digital:

Amando ha sido uno de los intelectuales más valiosos de una generación cuyo valor sólo ahora empezamos a aquilatar. Tenía ese espíritu de rebeldía del antifranquismo que muchos no entienden y otros no quieren entender, quizás porque para ello hay que entender el sentimiento nacional español, que ha sido uno de sus grandes motores intelectuales. No es exagerado decir que con él nace la sociología en nuestro país, en la línea de Juan Linz, pero no era el típico intelectual de gafas de carey, sino un activista del conocimiento, un apasionado del saber. Lo recuerdo contando, junto a Antonio Herrero, que tanto lo admiraba, cómo era el primer ordenador importado, y cómo, más que las encuestas, que también inauguró para saber lo que pensaban los españoles al final del franquismo, le interesaban las cosas cotidianas de España, las costumbres de nuestra nación, como buen lector de Galdós.