Ramón Arcusa: «Está claro que [a Sánchez] se le puede clasificar como truhan; lo de señor es otra cosa»

«Es un truhan, lo de señor es otra cosa».

Ramón Arcusa, la mitad de aquel mítico Dúo Dinámico, lo ha clavado.

El compositor de la canción ‘Soy un truhan, soy un señor’, que popularizó Julio Iglesias, ha reflexionado en X, la antigua Twitter, sobre el descacharrante montaje que han hecho Los Meconios utilizando su creación como base y la figura del socialista Pedro Sánchez como ‘punching ball’.

Con esa melodía de fondo y una leve alteración de la letra, Los Meconios retratan como nadie al chanchullero jefe del PSOE.

Sánchez 'canta' desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

Ignoro quién ha hecho este vídeo usando esta canción que escribí, y que cantó genialmente Julio.

Está claro que el personaje que aparece cantando se puede adjetivar o clasificar sin lugar a dudas como truhan. Lo de señor es otra cosa. pic.twitter.com/1PdwlUOL1V — Ramón Arcusa (@ramonarcusa) October 14, 2023

La lista de sus mentiras flagrantes es interminable y ya se la saben de memoria muchos españoles: que no indultaría a los golpistas catalanes, que no gobernaría con Podemos, que no derogaría la sedición, que no se imaginaba un gobierno en el que la mitad de sus ministros defendieran la autodeterminación de Cataluña, que no pactaría con Bildu, son algunas de las más trascendentales.

Y ahora con música.