Tremendo enganchón en directo entre Íñigo Errejón y Javier Chicote: «¿Es usted diputado entre comillas?»

La subida del SMI en un 5% hasta los 1.134 euros mensuales, una medida impulsada por Yolanda Díaz, ha provocado un revuelo entre los expertos que subrayan el peligro de esta decisión para los empresarios que deberán sufragar este gasto.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, ya ha anunciado que la reducción de jornada laboral será el siguiente paso, un acuerdo entre el PSOE y Sumar que lleva una reducción para este año de 40 a 38,5 horas semanales y de 37,5 horas en 2025.

Este tema se trasladó este 16 de enero de 2024 a la mesa de debate del programa ‘Todo es Mentira’ (Cuatro), presentado por Risto Mejide. Allí, Javier Chicote, periodista de ABC, explicaba los puntos negativos de esta medida que supondrá otro varapalo más para los empresarios.

El asunto ocasionó una discusión en plató entre el Jefe de Investigación en ABC e Íñigo Errejón, diputado de Sumar.

El cofundador de Podemos, salió a defender la postura de Yolanda Díaz y de paso, se llevaba un buen repaso de Chicote que desmontó en un santiamén la medida ‘estrella’ de Sumar:

Javier Chicote: “Las recetas económicas de la ultraizquierda han fracasado siempre. Hay que buscar el equilibrio… ¿Usted cuántas horas trabaja a la semana?”

Errejón, muy escocido con el diario ABC por haber publicado una información que desmontaba de lleno la reducción de la jornada laboral, se mostró tremendamente enfadado:

Íñigo Errejón: Estoy acostumbro a debatir de otra forma…

JC: Yo no me siento ofendido por lo que ha dicho del ABC. No estoy insultando, le estoy haciendo una pregunta y no está contestando.

[…]