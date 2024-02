Dos claves miserables de una vergüenza inhumana: así se comporta el PSOE en relación a los asesinatos de guardias civiles en Barbate

Lo de Barbate es difícilmente explicable, más complicado aún de digerir. Eso, para cualquier español de bien, a no ser que seas dirigente socialista. En ese caso, todo fluye mejor.

Veamos dos ejemplos dantescos, deleznables, de cómo la política puede pasar y de hecho pasa por encima de toda moral, especialmente en algunos casos concretos. Porque ya hemos visto como el ministro Marlaska ni dimite ni piensa hacerlo por muy grave que sea el suceso. Marlaska siempre sigue hacia delante. Da igual los presos etarras que salgan en libertad, da igual los inmigrantes que mueran en la valla de Melilla, da igual los guardias civiles que asesinen los narcos en Cádiz. Él tira para adelante, y nadie le cesa tampoco.

Pero este 13 de febrero de 2024 se dan dos situaciones esperpénticas. Una es el PSC rechazando celebrar un minuto de silencio en el Parlament, como cuenta The Objective:

Para echarse a la calle.

Pero hay más. Otro detalle se dio en televisión, concretamente en Telecinco, donde comparecía un portavoz habitual de uno de los sindicatos de los Mossos, Toni Castejón, entrevistado pro Joaquín Prat y tremendamente conmocionado. Su relato es sobrecogedor:

«Somos reconocidos profesión de riesgo pero por el tema de jubilación. Pero esto es la punta de la pirámide, lo llevamos diciendo mucho tiempo, la seguridad en España está cayendo, pedimos material, efectivos. ¿Cuánto tiempo la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera denuncian esta falta de medios? El problema es que la seguridad no le importa a la clase política, que es mediocre y parasitaria. A día de hoy hay policías y guardias civiles que salen sin chaleco. Esto no ha sido un asesinato, sino una ejecución. Aquí tenemos que tomar un punto de inflexión, sino tenemos los medios no deberíamos salir a la calle, y si no, que lo pongan por escrito. Tenemos que decir basta. Hay barrios en los que no se puede entrar. ¿Cómo que no hay medios? ¡Para eso se pagan impuestos! ¡Lo estamos pagando con nuestras vidas!»