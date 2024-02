Marlaska saca su faz más prepotente: no dimite y presume de inversiones 72 horas después de los asesinatos de Barbate

Tiene el rostro de hormigón armado.

Fernando Grande-Marlaska negó este 12 de febrero de 2024 que tuviese intención alguna de presentar la dimisión.

El ministro del Interior, en un acto en Rivas-Vaciamadrid (Madrid) fue cuestionado por los medios de comunicación sobr si tenía pensado abandonar sus funciones como ministro:

Grande-Marlaska, haciendo gala de una prepotencia sideral, respondió que lo de dimitir ni tan siquiera estaba contemplado:

No me planteo dimitir, vuelvo a repetir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes, pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años.