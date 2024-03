¿Por qué todo apunta a que Trump se impondrá a Biden en la batalla por la Casa Blanca?

El el martes 5 de noviembre de 2024 está a la vuelta de la esquina.

Quedan menos de ocho meses.

Las elecciones presidenciales de EEUU están aquí, en todos los sentidos.

Joe Biden y Donald Trump están listos para enfrentarse en la primera revancha presidencial desde 1956.

También es la primera revancha entre un presidente actual y uno anterior desde 1892.

Pero a diferencia de 2020, cuando Biden fue el favorito sobre Trump durante toda la campaña, esta vez el viejo demócrata enfrenta un camino más difícil.

Los fans del veterano demócrat deben ser conscientes de que Trump tiene una verdadera oportunidad de recuperar la Casa Blanca.

Nuevo vídeo de la campaña de Donald Trump a la presidencia de EEUU. pic.twitter.com/GZoCvTleS0 — Alt Right España (@ModoAlt) March 10, 2024

Solo observa las encuestas que se publicaron la semana pasada.

Sondeos de The New York Times/Siena College, CBS News/YouGov, Fox News y The Wall Street Journal dieron a Trump un mayor porcentaje de votos que a Biden, con márgenes que van de 2 a 4 puntos.

Todos esos resultados estaban oficialmente dentro del margen de error, pero juntos pintan un cuadro de problemas.

No es solo que Biden esté en peor posición contra su oponente en la elección general que casi cualquier titular en los últimos 75 años (excepto Trump en 2020).

Es que una ventaja de cualquier margen para Trump era impensable durante la campaña de 2020; ninguna encuesta que cumpliera con los estándares de CNN para su publicación mostraba a Trump liderando a Biden a nivel nacional.

Y en esa carrera de 2020, los estados que llevaron a Biden a la cima en el Colegio Electoral (Arizona, Georgia y Wisconsin) se decidieron por menos de un punto cada uno. Tenía muy poco margen de error.

El estado actual de las encuestas parece peor para Biden.

El presidente parece estar en una posición considerablemente peor en los estados disputados del Sun Belt hoy que hace cuatro años.

Está rezagado por 5 puntos o más en las encuestas más recientes de Arizona, Georgia y Nevada. Ningún candidato presidencial demócrata ha perdido Nevada desde 2004.

Si Biden pierde todos esos estados, aún puede ganar si gana todos los demás que ganó en 2020; eso le ayudaría a terminar con 270-268 en votos electorales.

El problema para Biden es que está detrás en Michigan.

El promedio de las encuestas de los últimos seis meses que cumplen con los estándares de publicación de CNN lo tiene abajo por 4 puntos.

En otras palabras, las encuestas muestran a Trump adelante, aunque sea ligeramente, en suficientes estados en este momento como para ganar el Colegio Electoral y la presidencia.

Sin embargo, las elecciones no se celebrarán hoy ni mañana.

Quedan aproximadamente ocho meses.

Parece mucho tiempo para dar vuelta a los pronósticos, pero Biden afronta problemas complicados.

Entre ellos, la economía o la inmigración.

Para la gente, Trump es más fiable que Biden en ambas cuestiones.

Es posible que si el sentimiento del elector continúa mejorando o las cruzadas fronterizas disminuyen, Biden podría ganar terreno contra Trump.

Pero no pinta bien.

Biden es el presidente menos popular desde la Segunda Guerra Mundial.

Su índice de aprobación ronda el 40% o justo por debajo.

Los dos presdientes más recientes con índices de aprobación igualmente bajos en este punto de sus presidencias (Trump y George H.W. Bush en 1992) perdieron en noviembre.

Muchos demócratas argumentan que no puedes simplemente mirar los índices de aprobación de Biden.

Su oponente tampoco es popular, con calificaciones desfavorables superando a las favorables.

Es un punto válido, pero numerosas encuestas (incluidas las más recientes de Fox News, The New York Times y The Wall Street Journal) muestran que las calificaciones favorables de Trump son algunos puntos más altas que las de Biden.

Nuevamente, esto es muy diferente de lo que veíamos en 2020.

Esto significa que no es suficiente para Biden simplemente ganar votantes que desaprueban a ambos hombres.

Debe ganarlos con un margen sustancial para compensar su déficit de popularidad.

Con ocho meses por delante, Biden podría ciertamente cerrar la brecha.

Pero a diferencia de la mayoría de las campañas, ambos candidatos de los principales partidos ya están bien definidos.

Menos del 5% de los votantes no pueden expresar una opinión sobre Biden o Trump.

Para que más norteamericans se vuelvan en contra de Trump, la única esperanza de Biden podría radica en las cuatro acusaciones penales contra el expresidente.

Dejando de lado el hecho de que las fechas de inicio de la mayoría de esos juicios son inciertas, excepto en el caso del pago de silencio en Nueva York, no está claro cuánta diferencia haría que Trump fuera declarado culpable en cualquiera de esos casos.

La mayoría de los posibles votantes (53%) afirmaron que ya creían que Trump había cometido un grave delito federal, según la encuesta del New York Times.

La misma encuesta mostró que Trump lideraba por 4 puntos entre los posibles votantes.

Trump estaba adelante en esta encuesta porque el 18% de sus seguidores afirmaron que había cometido un grave delito federal y aún lo respaldaban.

Esta estadística debería preocupar a los partidarios de Biden, porque si algunos votantes piensan que Trump cometió un delito federal grave pero aún están dispuestos a votar por él, ¿qué podría hacer que cambien de opinión?

Del mismo modo, la encuesta del Times encontró que el 72% de los posibles votantes afirmaron que la edad de Biden lo hacía demasiado viejo para ser un presidente efectivo (en comparación con el 53% que dijo que Trump había cometido un grave delito federal).

Esta brecha podría ser una de las principales razones por las que Biden está siendo superado por Trump.

Quizás la gran pregunta durante los próximos ocho meses sea si las debilidades de Trump comenzarán a superar las de Biden.

Es la única, pero improbable posibilidad, del presidente demócrata de obtener otro mandato.