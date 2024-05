La Guardia Civil descubre el número de teléfono de Begoña Gómez en el móvil del cabecilla de la trama Koldo

El embrollo se le está poniendo color de hormiga a Pedro Sánchez.

Y da la impresión, por muchos aspavientos que haga el jefe del PSOE, de que no sabe como salir del laberinto.

Ni siquiera las flltraciones manipuladas y fragmentarias al diario ‘El País’, convertido desde hace ya tiempo en un boletín al servicio de La Moncloa y con loas que se ha intentado trasnmitir la tesis de que Begoña Gómez es inocente como un lirio y que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil exime a la mujer de Sánchez de todo delito e incluso del ‘tráfico de influencias‘.

Precisamente la UCO, que investiga por orden del juez la trama Koldo, ha encontrado el número de teléfono móvil personal de Begoña Gómez en la agenda telefónica de Víctor de Aldama, líder de la red corrupta.

Lo revela este 25 de mayo de 2024 el periodista Alejandro Entrambasaguas en ‘El Debate‘.

En este momento, los investigadores están trabajando para determinar si intercambiaron mensajes en los últimos meses.

Esta revelación de la UCO coincide con la solicitud del juez Peinado del DNI de la mujer de Sánchez y su alerta sobre la presión de la Fiscalía con «numerosas visitas» a su juzgado.

Peinado califica como «investigada» -que es lo mismo que imputada a Begoña Gómez en el escrito dirigido a la Policía, para que se le «remita copia autenticada y de tamaño legible y visible del DNI» de la consorte del jefe del PSOE, según se lee en el oficio y que, de su puño y letra, firma el magistrado instructor junto al letrado de la administración de Justicia.

Begoña Gómez aparece como «investigada», tanto en los encabezamientos de los documentos, como cuando el propio juez se refiere a ella.

Sobre la situación procesal de la mujer de Sánchez existen no pocos puntos de vista, algunos contradictorios entre sí.

Lo que no admite duda alguna es que en torno a los negocios de la mujer del presidente del Gobierno se ha abierto una investigación para dirimir la existencia o no de responsabilidades penales, una evidencia que no admite mayor discusión pese a que las terminales mediáticas de la izquierda se esfuercen en trasladar que no hay caso y se abracen con indisimulado alborozo a un documento convenientemente filtrado y torticeramente interpretado de la UCO.

EL TELÉFONO MÓVIL Y LOS CONTACTOS CON LA TRAMA KOLDO

Detalla el periodista Entrambasaguas que, entre los números encontrados por los agentes tras volcar la agenda de contactos de Aldama se encuentra el de Begoña.

El número de teléfono termina en «472» y está registrado a nombre de María Begoña Gómez Fernández.

En este momento, se desconoce si ha habido llamadas o mensajes entre ellos, ya que los investigadores solo tienen los datos en bruto y aún no los han cruzado.

Otro de los números de teléfono que el líder de la trama guardaba en su agenda telefónica es el del exministro José Luis Ábalos.

La UCO completó hace varios días la extracción de datos de los 170 dispositivos digitales intervenidos en los registros a los miembros de la red.

Entre estos dispositivos se encuentran teléfonos móviles, ordenadores, discos duros y pendrives.

Para realizar este trabajo, los agentes contaron con la ayuda de varios miembros de Europol, que viajaron a España para colaborar en la extracción de datos.

La extracción de datos de los dispositivos «es relativamente sencilla, ya que se trata de un procedimiento mecánico que simplemente lleva tiempo».

A partir de este punto, su trabajo consistirá en relacionar los datos relevantes, plasmarlos en un informe y enviarlos a la Audiencia Nacional.

Este proceso se llevará a cabo en los próximos meses y aún se desconoce cuándo se obtendrán las primeras conclusiones.

Además de las agendas telefónicas, donde se encontró el número de teléfono de la esposa de Sánchez, también se hallaron fotografías, vídeos, correos electrónicos y conversaciones en aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram o Signal.

La actuación del Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional estará condicionada por las conclusiones a las que llegue la UCO tras cruzar los datos.

A partir de aquí, el juez Ismael Moreno determinará si abre nuevas líneas de investigación o decide imputar a nuevas personas.

En este momento, la mayoría de los investigados lo están por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

Las acciones que se les imputan están relacionadas con el cobro de comisiones en contratos de compra de material sanitario que el Gobierno socialcomunista adjudicó durante la pandemia.

Presiones de la Fiscalía

Paralelamente, el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº43 de Madrid, que investiga la denuncia contra la esposa de Sánchez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha emitido una providencia en la que solicita a la Policía Nacional el DNI de Begoña Gómez.

También ha pedido al secretario judicial que prepare un informe sobre las «frecuentes e inusuales visitas» del fiscal del caso al juzgado y su «inusual» actitud procesal.

El informe abordará «la frecuencia de esas visitas» y «la insistencia» por parte del fiscal en conocer inmediatamente las resoluciones que se dictan o se van a dictar.

Al juez también le sorprende lo «singular» que fue que el fiscal recurriera de forma «casi automática» la apertura del caso, algo «totalmente inusual«, y que desee conocer las resoluciones que se dictan, «incluso antes de ser notificadas«, sostiene el magistrado.