Este periodista de ABC lapida en directo a Pedro Sánchez por su ley censora contra la prensa: “Es una absoluta estupidez”

El ejecutivo socialista no cesa en su empeño por amordazar a la prensa crítica.

Como si de una dictadura se tratase, Pedro Sánchez, ha anunciado un “paquete de medidas” sobre lo que él llama la “regeneración democrática” que prevé rendir cuentas a los medios de comunicación para evitar lo que el Gobierno considera “bulos”.

Entre sus pretensiones está obligar a dichos medios a publicar su financiación como una forma de presión a la prensa crítica.

Agustín Pery, director adjunto de ABC, desmontaba en un santiamén la norma censora de Sánchez en ‘Todo es mentira’ (Cuatro) este 13 de junio de 2024:

“Es un bulo. Yo me siento como Shrek chapoteando en el fango, cada vez que lo oigo hablar. Hablar además de algo tan absurdo como la cantidad de gente de tertulianos que tiene que haber. Es decir, cuarto y mitad de progresismo, una milésima parte de conservadurismo y por supuesto todo lo demás es ultraderecha, que es donde estamos todos. Me parece una absoluta estupidez , lo que pasa es que todas las estupideces que dice Pedro Sánchez al final se cumplen”.

Sobre si este paquete de medidas afectará a ABC, el periodista ha afirmado que, desde luego, “lo intentará”. Aunque lo más grave, es que está intentando generar un estado de opinión.

“Es decir, ajeno totalmente a los jueces, que son los que nos juzgan a nosotros también. Si nosotros perpetramos un bulo mayestático, pues entonces hay una cosa que se llama querella, y te llevan ante un juzgado y te condenan. Bueno, eso no le vale a él. Él necesita un estado de opinión en el que todo aquello que se publique, que no sea lo que él quiere que se publique, es un bulo, es una persecución, es la ultraderecha y la máquina del fango. Claro, a partir de ahí, ¿quién le vale? No le valemos ninguno. Evidentemente, no le valéis vosotros, y no le valemos nadie que no le baile el agua”.