Ayuso tritura a Gonzalo Miró en el mismo programa en el que la pone a caldo a diario: “Vive de insultarme”

Un día después de la gran concentración contra Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y una de las grandes protagonistas de la protesta, se sentó en el plató de ‘Espejo Público’ (Antena 3).

Sin pelos en la lengua, la política popular hizo balance de la actualidad del momento marcada por la manifestación ‘Mafia o democracia’ y la conferencia de presidentes autonómicos.

La líder de Madrid respondió a Gonzalo Miró después de que el colaborador del espacio la llamase “cateta” durante la entrega del Premio Ramón Rubial en Bilbao.

El tertuliano se refirió en estos términos a la presidenta madrileña posteriormente a la polémica que surgió cuando Ayuso advirtió que no permanecería escuchando cuando los presidentes de otras Comunidades Autónomas emplearan las lenguas de sus territorios y se necesitara el uso de «pinganillos» para la traducción simultánea.

Algo que criticó Gonzalo Miró en la recogida de su premio: “Egun on. Me hubiera encantado poder agradecer en euskera, sobre todo para que no penséis que en Madrid somos todos igual de catetos».

La presidenta de la comunidad aprovechó para responder al colaborador en su entrevista con Susanna Griso, asegurando que «vive todos los días de insultarme en este programa».

Asimismo, criticó que Miró le guardase algún tipo de rencor personal contra ella “por algún motivo que algún día nos explicará».

Durante la entrevista, la presidenta arremetió también contra las prácticas del Gobierno de “usar corrupción para tapar corrupción”.

«El Gobierno trabaja para demostrar que España es un país plurinacional cuando no lo es, pero así lo piden los socios. Por eso dicen que la amnistía es necesaria por la convivencia».

En este sentido, la popular consideró que hay que fabricar una nación por el bien de los españoles.