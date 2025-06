El desplome de Sánchez en la prensa internacional, que lo etiqueta ahora de corrupto, putero e inepto

Los más directos están siendo los medios de comunicación argentinos, que usan a granel adjetivos contundentes para describir al presidente a Pedro Sánchez: califican al marido de Begoña de corrupto y lo comparan con figuras asociadas al kirchnerismo o incluso al régimen venezolano, acusándolo de prácticas antidemocráticas y de presionar a la justicia para mantenerse en el poder.

No son los únicos, ni los únicos tajantes en el panorama mediático internacional, donde el amo delo PSOE aparece apodado como “Don Teflón” por su capacidad para esquivar escándalos, o se le etiqueta de “villano” en el contexto de la OTAN, reflejando una percepción crítica de su liderazgo y decisiones políticas.

Estas descripciones subrayan una imagen deteriorada de Sánchez en ciertos sectores de la prensa global.

La reputación internacional de Sánchez ha vivido una transformación vertiginosa en unos días.

De ser considerado el “golden boy” de la política europea, por su imagen renovadora y su perfil mediático, hoy se le describe como el “problem man” de la OTAN y la Unión Europea.

La prensa internacional ya no le regala titulares amables ni le invita a los corrillos de poder; ahora lo señala como un actor poco fiable, rodeado de escándalos y cuestionado por su gestión. El cambio de narrativa es tan radical que incluso quienes antes lo aplaudían, ahora dudan de su credibilidad y liderazgo.

La caída ha sido especialmente dura en los medios anglosajones y europeos, donde la palabra “corrupción” aparece cada vez con más frecuencia asociada a su nombre. Además, se le acusa de ineptitud y falta de visión estratégica, mientras que la sombra del escándalo afecta también a su círculo más cercano.

El resultado: una imagen internacional herida, que repercute directamente en la percepción de España como país serio y confiable.

Estabais pidiendo a gritos la segunda parte de 'La Banda del Peugeot'… 😏 pic.twitter.com/Jh8if5WxvT — Los Meconios (@LosMeconios) June 26, 2025

De “Mr. Handsome” a “Mr. Teflon”: auge y caída

En sus inicios, Pedro Sánchez era visto como un líder joven, moderno y con proyección internacional. Su llegada a la presidencia del Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018 supuso un soplo de aire fresco para Bruselas, donde se le recibió con los brazos abiertos por figuras como Jean-Claude Juncker. Su dominio del inglés y su habilidad para moverse en foros internacionales le granjearon simpatías rápidamente. Hasta entonces, los presidentes españoles solían chapurrear el idioma de Margaret Thatcher, mientras que él lo hablaba con soltura.

Pero el tiempo ha pasado factura. Lo que antes era una imagen impecable —el “Mr. Handsome” o el “golden boy”— se ha convertido en un apodo menos halagüeño: “Mr. Teflon”, por su capacidad para esquivar responsabilidades y salir indemne de los escándalos. Sin embargo, esa etiqueta ya no le protege tanto fuera como dentro de España. La prensa internacional ha dejado claro que no se fía más de él.

La dura caída de la reputación

El deterioro de la reputación internacional de Pedro Sánchez es palpable en los despachos europeos y en las redacciones de los principales diarios del mundo. Los escándalos de corrupción que afectan al PSOE han traspasado fronteras y han convertido al presidente en protagonista involuntario de portadas negativas. Medios como Le Monde, Le Figaro, Der Spiegel, The Times o The Telegraph no dudan en calificar la situación como insostenible y hablan sin tapujos del “penoso espectáculo” ofrecido por Sánchez ante el mundo.

El caso no es aislado: la investigación sobre su esposa, Begoña Gómez, y su hermano David Sánchez —ambos acusados de tráfico de influencias— ha agravado aún más la crisis. La dimisión de Santos Cerdán, hasta hace poco su mano derecha, ha servido como catalizador para que la prensa europea eleve el tono y advierta sobre el riesgo reputacional para España.

Nadie le habla, no tiene quien le escriba

El aislamiento internacional es otra consecuencia directa del desplome mediático. En los foros europeos y transatlánticos, Pedro Sánchez aparece cada vez más solo. Como señalan algunos analistas, “nadie le habla, no tiene quien le escriba”, salvo cuando alguien como Mark Rutte le responde para llevarle la contraria.

En la reciente cumbre de la OTAN en La Haya, Sánchez intentó ganar oxígeno político interno enfrentándose a los aliados y oponiéndose públicamente al objetivo del 5% del PIB en defensa impulsado por Donald Trump. El resultado fue una lluvia de críticas desde Estados Unidos hasta Europa, donde medios como Politico lo bautizaron como “el nuevo villano de la OTAN”. La imagen de España quedó seriamente perjudicada y su credibilidad como socio fiable se resintió aún más.

El riesgo para España según Financial Times

La prensa financiera también ha puesto el foco en la gestión económica y diplomática del presidente. Financial Times asegura que Pedro Sánchez pone en riesgo a España al “calcular mal” sus movimientos políticos y al “llevar su suerte muy lejos” con Trump. El diario británico subraya que las decisiones erráticas pueden tener consecuencias graves para el país, especialmente en un contexto geopolítico tan delicado.

El crecimiento exponencial de la deuda pública española —que alcanzó un máximo histórico en febrero de 2025— tampoco ayuda a mejorar la imagen exterior del Gobierno. El gasto público descontrolado y la falta de reformas estructurales son argumentos recurrentes en los análisis internacionales sobre España.

Curiosidades y datos sobre el caso

Deuda pública : Al cierre de febrero de 2025, la deuda pública española alcanzó 1,646 billones de euros, casi medio billón más que cuando Sánchez llegó al poder.

: Al cierre de febrero de 2025, la deuda pública española alcanzó 1,646 billones de euros, casi medio billón más que cuando Sánchez llegó al poder. Gasto en pensiones : Este año superará los 200.000 millones de euros tras sucesivas revalorizaciones automáticas ligadas al IPC.

: Este año superará los 200.000 millones de euros tras sucesivas revalorizaciones automáticas ligadas al IPC. Contratación pública : El número de funcionarios ha batido récords históricos durante este mandato.

: El número de funcionarios ha batido récords históricos durante este mandato. Escándalos judiciales : Además del caso Begoña Gómez, varios miembros del entorno cercano al presidente están siendo investigados por corrupción.

: Además del caso Begoña Gómez, varios miembros del entorno cercano al presidente están siendo investigados por corrupción. Reacciones internacionales : En las reuniones preparatorias del Consejo Europeo, hasta siete líderes internacionales mencionaron a España para referirse al episodio vivido en La Haya.

: En las reuniones preparatorias del Consejo Europeo, hasta siete líderes internacionales mencionaron a España para referirse al episodio vivido en La Haya. Aislamiento diplomático: La foto oficial de la cumbre muestra a Sánchez deliberadamente apartado del resto de líderes, buscando una imagen interna aunque sacrificando las relaciones exteriores.

El caso Sánchez es un ejemplo claro de cómo una narrativa positiva puede invertirse rápidamente cuando se acumulan errores políticos y escándalos mediáticos. Lo que comenzó como una historia inspiradora —el socialista que venía a renovar Europa— se ha convertido en un manual sobre cómo perder reputación internacional en tiempo récord.