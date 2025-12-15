Un experto de Susanna Griso amarga el turrón a María Jesús Montero al truncarle su futuro en Andalucía

Otra más que puede caer.

María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, es el nuevo nombre que suena dentro de los numerosos escándalos que salpican al Gobierno.

El juez investiga si Leire Díez, la fontanera del PSOE, y el expresidente de la SEPI habría amañado cinco contratos públicos por valor de 133 millones de euros. Según publicó este lunes 15 de diciembre de 2025 el diario ‘Vozpópuli’, Montero habría colocado a Leire Díez en la mesa de Hacienda que autorizaba los contratos urgentes de la pandemia.

Manuel Marín, director del medio, explicó los detalles de la exclusiva en ‘Espejo Público’ (Antena 3).

Según el periodista, Leire Díez no es una simple “grupi” o “friki”, y habría sido elegida por la propia Montero para una labor de la que carecía la cualificación necesaria, lo que resulta “muy extraño”.

Marín situó a Leire Díez en el núcleo del ministerio de Hacienda, relacionando directamente a Montero con ello. Ante esto, subrayó también la gravedad de la presunta trama de corrupción.

Aunque ahora se desvincula, la propia María Jesús Montero habría sido la persona que favoreció la llegada del expresidente a la sociedad pública, quedando en entredicho su continuidad.

Para sorpresa de todos, el director de ‘Vozpópuli’ adelantó que todos los escándalos del partido podrían truncar la posibilidad de la vicepresidenta como candidata a la Junta de Andalucía.

Un largo listado de escándalos

Lo cierto es que el Gobierno de Pedro Sánchez afronta en este momento varios frentes judiciales y políticos que concentran la presión mediática. El más relevante es el caso Koldo, que investiga una presunta trama de comisiones en contratos de mascarillas durante la pandemia, y que ha derivado en el caso Ábalos, centrado en el exministro de Transportes por su relación con el principal investigado y por posibles irregularidades patrimoniales.

A estos se suman el caso Leire Díez, que analiza una presunta red de intermediación y comisiones vinculadas a contratos de empresas públicas bajo el paraguas de la SEPI, y el llamado caso Salazar, relacionado con supuestas irregularidades de un cargo socialista en el ámbito institucional, actualmente bajo investigación.