El influencer Adrián ‘Rescueyou’ aplasta a Sonia Ferrer y Carlos Segarra a cuenta del sexo entre educadoras sociales y menas africanos

Hubo cacao del bueno.

Adrián ‘Rescueyou’ hizo su regreso a ‘En boca de todos’ (Cuatro) para explicar una controvertida acusación que había lanzado 24 horas antes en el mismo programa: sostuvo que algunas educadoras sociales tienen inclinaciones sexuales hacia inmigrantes africanos.

La reacción de Sonia Ferrer y Carlos Segarra no se hizo esperar, lo que llevó al plató a un clima de gritos y tensión.

España: Tensión con los okupas: Adrián “Rescueyou” niega la presencia de menores, desmientiendo al Gobierno. pic.twitter.com/GTujaUQ2eW — William Romero Contreras (@WillromC) December 31, 2025

El influencer mantuvo firme su postura, afirmando que las educadoras en centros de acogida mantienen relaciones sexuales con jóvenes africanos de 17 años:

Hay una filia por parte de estas trabajadoras sexuales hacia estos inmigrantes. Algo me dice que si esta inmigración fuese de Asia, no hubiese esta filia sexual. Hace diez meses, en Casa de Campo, dos trabajadoras de un centro de inmigración ilegal fueron despedidas por mantener relaciones sexuales con estos supuestos menas. Yo, en mi canal de YouTube Rescue You, he ido a muchos centros de inmigración ilegal y siempre me encontraba, en la gran mayoría de los casos, el perfil de mujer que había estudiado educación social. No es casual. Aquí hay un incentivo económico, pero también un incentivo sexual por parte de estas trabajadoras. Siempre me encontraba el mismo perfil de trabajadora social que se dedicaba a estos centros de inmigración ilegal y que se echaba un novio, una parejita, un follamigo de inmigrante ilegal. Esto es un hecho. Ha habido muchos casos de abusos sexuales, como te digo, relaciones sexuales y parejas de trabajadoras sociales con estos inmigrantes ilegales que ni sabían el idioma. Los tenían ahí de maniquí. Y de consolador con patas, vaya

Sonia Ferrer, alterada, no tardó en interrumpirlo. Le acusó de difamar a un grupo entero sin aportar evidencias:

No se puede decir, por un lado, que toda esta inmigración irregular con sus culturas y costumbres son un peligro para las mujeres y, simultáneamente, decir que es que las mujeres queremos que vengan porque son nuestros consoladores.

El influencer no se calló:

Yo no he dicho eso. He dicho que estas trabajadoras están aprovechándose sexualmente de estos inmigrantes.

Pero Ferrer siguió a lo suyo:

¿Pero qué se están aprovechando? Son trabajadoras jóvenes que se están relacionando con chavales jóvenes y es normal que pueda ocurrir que surjan relaciones afectivas.

A lo que ‘Rescueyou’ replicó:

¿Es normal que una trabajadora mantenga relaciones sexuales con un inmigrante ilegal que acaba de llegar de una patera? Es que no sabe ni el idioma.

Pero la tertuliana, erre que erre:

Entiendo que pueda ocurrir que entre personas adultas que trabajan juntos pues que pueda surgir….

Y el influencer ahí le dio la puntilla:

¿Pero no son niños?

En ese momento, Carlos Segarra se unió al debate, exigiendo fuentes concretas, calificándolo de irresponsable y repitiendo varias veces el insulto ‘tonto’:

Eres un mentiroso patológico y lo único que intentas es aparecer en medios de comunicación para ganar likes. Es lo único que te interesa. ¿Sabes lo que pasa? que eres muy joven y te hacen falta mucho más para mantener tu estilo de vida que se te va a acabar porque la tontería se termina acabando. Llamo tonto a quién quiero, vete a la comisaría y me denuncias, estoy deseando verme contigo en un tribunal, tonto. Eres un payaso.

CARLOS SEGARRA pierde los papeles con RESCUEYOU en directo: "se te va a acabar la tontería" El aporte de tipos como este a debates es nulo, tanto como llevar a Santaolalla. pic.twitter.com/dexAZbJ5LA — Divergente Digital (@subversivo90) December 30, 2025

A pesar del acoso verbal, Rescueyou se mantuvo firme.

La tensión aumentó, generando un intercambio acalorado entre los presentes. Fue entonces cuando Nacho Abad intervino para calmar los ánimos y pedir respeto entre los participantes.