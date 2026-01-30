El Gobierno Sánchez se gasta casi el doble en la manipuladora RTVE que en mantener la red ferroviaria

Propaganda.

Censura y manipulación.

Y fondos a granel para la Brunete Pedrete mediática.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez asigna recursos públicos a RTVE que superan ampliamente el presupuesto destinado a la conservación de la red ferroviaria bajo la gestión de ADIF.

Lo cuentan con todo lujo de detalle en The Objective:

En el año 2024, RTVE recibió alrededor de 1.050 millones de euros en transferencias públicas para financiar sus operaciones y equilibrar sus cuentas, según los Presupuestos Generales del Estado y los informes anuales de la corporación. En contraste, la partida dedicada por ADIF al mantenimiento de vías se establece en 683 millones de euros, según datos proporcionados por Eurostat.

Es decir, que el Gobierno de PSOE y Sumar destinan casi el doble a la televisión pública que al mantenimiento del ferrocarril.

Para sumar más indignación, el ente público ha sido transformado por el presidente de RTVE, José Pablo López, en ‘Telepedro’ llenando los platós de activistas sanchistas y de ultraizquierda, que consumen casi el doble de los recursos asignados para el cuidado de infraestructuras vitales para millones de viajeros y que con la liberalización del tren, tiene que soportar mayor tráfico y por ende, un desgaste más acelerado.

En cuanto a RTVE, es notable su fuerte inversión en contenidos realizados por productoras privadas. Por ejemplo, el programa presentado por David Cintora, hasta octubre, costó lo equivalente al presupuesto anual destinado a la Casa Real. Por otro lado, el espacio conducido por Javier Ruiz, también objeto de críticas por parte del Consejo de Informativos, absorbió casi la misma cantidad económica. En total, durante 2024 se invirtieron 327 millones en derechos audiovisuales (como películas y deportes), lo que representa un notable 19% del presupuesto total. Para el año siguiente se comprometen otros 228 millones, extendiéndose hasta 2031. A pesar de estas inversiones significativas, las pérdidas ascienden a unos preocupantes 12 millones para este año después de haber registrado ya una pérdida previa de 4 millones durante 2023.

Cabe recordar que la Corporación depende exclusivamente de aportaciones públicas tras la supresión de la publicidad. Es decir, no hay forma de que sea rentable porque es una inversión a pérdida.

Prioridades en ADIF: salarios por encima del mantenimiento

Por su parte, ADIF ha optado por priorizar los gastos laborales frente a las reparaciones necesarias. En 2023, destinó 716 millones a salarios pero solo invirtió 582 millones en el mantenimiento de vías. Para 2024, aunque esta cifra para conservación aumentó a 683 millones, ello representa apenas el 25% del total de sus costos operativos. Especialistas critican esta tendencia: los problemas en la red siguen latentes, con hasta 296 incidencias relacionadas con robos en comunicaciones y un total acumulado de 12.000, cifras similares a las del año anterior.

En cuanto a Alta Velocidad, se destinaron 444,3 millones en 2024, lo que equivale a unos 111.000 euros por kilómetro, un incremento respecto a los 92.800 euros invertidos en 2022; sin embargo, esto resulta insuficiente ante la liberalización del tráfico.

Además, se adjudicaron obras por valor de 288 millones en 2024 a empresas como Sacyr y Acciona, financiándose mediante cánones cobrados a transportistas, Presupuestos Generales, así como fondos provenientes de la Comisión Europea y del Banco Europeo de Inversiones. Los sindicatos y expertos como Carlos Gutiérrez Hita, profesor en la Universidad Miguel Hernández, reclaman una mayor inversión en mantenimiento antes de abrir nuevas líneas.