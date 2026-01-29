‘Telepedro’ TVE gasta en los sanchistas Cintora y Ruiz el doble de lo que cuesta la Casa Real al año

Son unos lamebotas, pero están bien pagados.

Ambos.

Porque los sanchistas Jesús Cintora y Javier Ruiz se lo llevan crudo.

Y debe quedar claro que lo pagamos nosotros, los sufridos contribuyentes españoles.

TVE, bajo la dirección de José Pablo López, se encuentra en el ojo del huracán por sus dispendios en programas polémicos. Hasta septiembre, el espacio Malas Lenguas, presentado por Cintora, ha costado casi 9,5 millones de euros, una cifra que iguala lo que la Casa Real destina en un año. Este gasto proviene de los bolsillos de los contribuyentes, en un contexto donde RTVE solicita inyecciones adicionales al Gobierno.

El programa se emite tanto en La 1 como en La 2, y su presupuesto superó los 9,5 millones en septiembre. Productoras como Shine Iberia y algunas filiales de Mediapro obtienen beneficios significativos. Aunque Cintora fue despedido en 2021 y ahora ha regresado, su formato se presenta como una lucha contra la desinformación, aunque muchos críticos lo consideran sesgado hacia la izquierda.

El Consejo de Informativos ha expresado sus dudas sobre la imparcialidad de su línea editorial.

Un caso similar es el programa de Javier Ruiz, pareja de la sanchista Marta Santaolalla. Este espacio también ha sido objeto de críticas por parte del Consejo y ha costado a RTVE una suma cercana a la de Malas Lenguas. Juntos, estos programas acumulan gastos millonarios en un breve periodo. Además, Ruiz ocupa un horario estratégico y recibe reproches por favoritismo.

Economía y modelos de negocio en RTVE

RTVE gestiona anualmente unos 1.200 millones de euros, con una deuda que ha crecido de 300 a 750 millones desde 2018. El Gobierno ha inyectado 63 millones a través del Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, tras solicitar otros 40 a la SEPI. En defensa de su gestión, José Pablo López asegura que para 2025 se prevé un gasto reducido: 1.220 millones frente a los 1.263 millones proyectados para 2024.

Gasto en programas: se estima que alcanzará los 414 millones en 2025, aumentando a 488 millones en 2026.

Producciones externas: hasta septiembre han costado 182,5 millones, lo que representa un 25% del total.

Personal: alrededor de 500 millones destinados a salarios, con una media de 53.000 euros para hombres y 51.000 para mujeres.

Los ingresos comerciales han aumentado un 25,8%, aunque dependen significativamente de las transferencias públicas.

Programa Coste hasta septiembre (millones €) Audiencia media Malas Lenguas (Cintora) 9,5 11,2% Mañaneros 360 Parte de 20 millones con otros 16,8% Directo al grano (Broncano) 14 por temporada 11%

A pesar de las cifras positivas que presenta López, quien destaca audiencias superiores al diez por ciento y menciona que cuentan con unos 230 trabajadores internos frente a los externos, aún solicitan más recursos para eventos como la Eurocopa o los Juegos Olímpicos, que ya generaron un coste adicional de 105 millones en el año anterior.

Desinformación, verificación y enchufados

Las acusaciones contra Telepedro apuntan hacia una manipulación financiada. Un informe del Instituto Juan de Mariana revela que el 80% de las fuentes utilizadas en telediarios respaldan al Gobierno. En Malas Lenguas, un abrumador porcentaje del 87,5% favorece a la izquierda. A pesar de que RTVE se posiciona como un antídoto contra las noticias falsas, estudios indican un sesgo considerable: hay un aumento del 60% en visibilidad hacia la izquierda en diversos espacios.

Los «enchufados sanchistas» incluyen a figuras como Cintora, quien ha vuelto tras presiones ejercidas por exconsejeros como el podemista José Manuel Martín Medem. Por otro lado, las críticas también recaen sobre Javier Ruiz y su pareja Santaolalla, debido a su cercanía con el poder político.

El Consejo de Informativos ha debatido sobre estos programas debido a la falta de pluralismo observado. Mientras tanto, RTVE incrementa sus gastos en externalizaciones que subieron hasta en 40 millones solo durante un mes, justificando estas decisiones bajo el lema del «servicio público». Las cifras son claras: mayor inversión pública para contenidos cuestionables.

A pesar de competir con cadenas privadas, el modelo público que sostiene a TVE abre un debate sobre si realmente estos gastos justifican el canon o las transferencias recibidas.