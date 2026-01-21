Una periodista sanchista la lía muy parda en TVE: «Las ruedas de los trenes son una especie de cuadrado»

Manolete, si no sabes torear para qué te metes.

Podría ser un refrán aplicable a la presunta experta ferroviaria Mónica González. Y es que corren pésimos tiempos para blanquear al Gobierno de Pedro Sánchez y su incompetencia. Pero llegar a determinados extremos por cobrar la paguita de TVE es cuando menos vergonzoso.

Este martes en el programa Mañaneros 360 de la televisión pública, Mónica González trataba de balbucear una excusa para el accidente de Aldamuz que será estudiada en todas las facultades de ingeniería por su aporte indiscutible a la ciencia:

¿Qué ocurrió ahí? Hay un algo importante que no hemos mencionado tampoco: el tema de las ruedas. Ahora mismo los ingenieros están analizando la rueda. Las ruedas de un tren… De los trenes no son cilíndricas. Son menos… O sea, son una especie de cuadrado. ¿Qué ocurre? Que se encajan y si hay algún tipo de desalineamiento o defecto de esas ruedas por mucho que haya habido algun tipo de revisión podría haber propiciado que el Iryo se haya descarrilado y haya provocado después ese accidente.

Con este rigor propio de un ingeniero alemán, Mónica González intentaba montar un relato exculpatorio para el Gobierno y su responsabilidad por las graves deficiencias de mantenimiento que tiene el tramo donde se ha producido el accidente ferroviario en Adamuz.

Y todo ello el mismo día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instaba a los españoles a informarse del accidente por medios de comunicación oficiales.