El PP de Barcelona pide la prohibición de prendas que denigran a las mujeres

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, defiende este viernes en el pleno del consistorio la prohibición del uso del burka y el niqab en espacios públicos, “tanto para garantizar la seguridad de todos, como para defender la igualdad y la dignidad de las mujeres”.

De esta manera, Sirera obliga a la izquierda de su ayuntamiento a dejar constancia de si apoyan medidas en favor de la dignidad de las mujeres o si, por el contrario, van a seguir en el postureo del falso feminismo que blanquea pseudo religiones incompatibles con los derechos individuales y que impiden a las mujeres vivir con libertad.

La propuesta de los populares establece que el Ayuntamiento de la segunda ciudad de España inste al Congreso de los Diputados a impulsar la tramitación de una ley que regule y prohíba las prendas, accesorios o elementos que oculten total o parcialmente el rostro de las mujeres en espacios públicos. Una medida básica para garantizar tanto la seguridad ciudadana por permitir identificar correctamente a las personas como la libertad de las mujeres.

Ya son 8 los países europeos que han legislado o están tramitando la prohibición de prendas en espacios públicos que oculten el rostro:

Francia (2010): Fue el primer país europeo en prohibir por ley el velo integral en todo el espacio público. Bélgica (2011): Aplica una prohibición similar a la francesa por razones de seguridad e identificación. Austria (2017): Implementó la prohibición del velo integral para garantizar la neutralidad del Estado. Dinamarca (2018): Castiga el uso de prendas que oculten el rostro en público con multas. Suiza (2025): Tras un referéndum en 2021, la prohibición nacional entró en vigor en enero de 2025. Bulgaria (2016): Mantiene una ley que impide cubrirse el rostro en lugares públicos, con excepciones limitadas. Portugal (2025): El Parlamento aprobó en octubre de 2025 un proyecto de ley para prohibir el uso del burka en espacios públicos por motivos de seguridad y derechos de la mujer. Italia: Aunque existen prohibiciones locales y una ley de orden público de 1975, actualmente se tramita a nivel nacional un proyecto de ley liderado por el gobierno de Giorgia Meloni para estandarizar el veto en todo el país.

En esta misma línea, Daniel Sirera ha lanzado ha lanzado una campaña en la que apela a Yolanda Díaz (Sumar), Ada Colau (Comunes), María Jesús Montero (PSOE), Ione Belarra (Podemos) y Miriam Nogueras (Junts) a eliminar “este símbolo de opresión a la mujer que no debería tener cabida en nuestra sociedad”.

Sirera ha recordado que “no podemos mirar hacia otro lado ante una realidad que atenta contra los valores básicos de una sociedad libre e igualitaria. No podemos seguir permitiendo que haya mujeres en nuestra ciudad que salgan a la calle detrás de una cárcel de tela por el simple hecho de ser mujeres”. En este sentido ha recordado que el Partido Popular de Barcelona ya intentó incluir esta medida en la nuevas Ordenanza de Civismo, pero el gobierno socialista lo rechazó. “Este no es un debate religioso, es un debate de derechos fundamentales, de libertad, de igualdad y de seguridad” ha añadido.

Por todo ello, en su propuesta al Pleno, Sirera espera y desea que los grupos de PSC, Junts, BComú y ERC, que hace una semana votaron en contra de la prohibición del burka y el niqab en el Congreso de los Diputados, rectifiquen y lancen un mensaje muy claro a las mujeres y hombres de la ciudad de Barcelona. “Aquí, en Barcelona, se respeta a las mujeres. Las mujeres tienen los mismos derechos y obligaciones que los hombres y por lo tanto cualquier cultura o tradición que haga que las mujeres tengan menos derechos que los hombres no es bienvenida en nuestra ciudad. Creemos importante que en Barcelona no haya ni una sola mujer que tenga que salir a la calle ocultando su rostro”, ha concluido.

Plan contra las armas blancas

Por otro lado, Daniel Sirera ha denunciado que, a pesar de la propaganda del gobierno municipal, “Barcelona continúa siendo insegura, donde la delincuencia campa por todos los barrios, donde los ciudadanos tienen miedo a salir a la calle y ser víctimas de un delito”.

Y es que en la Ciudad Condal cada día se producen 28 delitos violentos, 4 agresiones sexuales, una con penetración y 266 robos. La semana pasada se produjo una pelea con machetes en la estación de metro de Vall d’Hebron y unos días antes se produjeron hechos similares en Nou Barris y en la estación de Sagrada Familia.

Lo más grave es que el auge de las armas blancas no es un tema nuevo, en septiembre de 2024 el Partido Popular presentó una propuesta para crear un plan de seguridad específico para luchar contra las armas blancas “pero es obvio es que el Ayuntamiento no ha hecho nada” recuerda Sirera.

Por ello el PP de Barcelona ha pedido reiteradamente que se haga un refuerzo inmediato de los controles de la Guardia Urbana en las zonas con más incidencia de violencia con armas blancas, como estaciones de transporte público y zonas de ocio nocturno. Junto a esto los populares reclaman un aumento de medios materiales y de seguridad para la Guardia Urbana, más dotación de vigilancia en las estaciones de metro, y también pedir al Gobierno de España un endurecimiento de la normativa y aumentar las penas por llevar armas blancas con finalidad intimidatoria.