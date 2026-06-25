Zoilo Martínez de Vega, el corresponsal asturiano que narró la historia de América Latina

La muerte de Zoilo Martínez de Vega silencia una de las voces más emblemáticas del periodismo iberoamericano. Este reportero convirtió Centroamérica y Panamá en su hogar y su escenario narrativo. Desde Turón hasta el istmo, su existencia fue una extensa crónica llena de guerras, transiciones democráticas y desencantos, siempre escrita desde la calle, con los ojos bien abiertos a la realidad.

Fallecido en Oviedo a los 90 años, el experimentado corresponsal deja un legado de historias que han sido clave para comprender la convulsa segunda mitad del siglo XX en América Latina, especialmente durante los cruciales años del torrijismo en Panamá. Medios panameños y personalidades políticas de la región lamentaron su pérdida, destacando el hueco que deja en la memoria histórica del istmo.

Su nombre permanecerá ligado eternamente al del general Omar Torrijos Herrera, quien fue no solo su objeto de crónica, sino también un amigo cercano. De esta relación surgió su obra más reconocida, “Las guerras del general Omar Torrijos”, un texto esencial para entender el proceso político panameño, las negociaciones de los Tratados del Canal y las complejas alianzas internacionales que rodearon al líder panameño. Martín Torrijos, expresidente de Panamá, resaltó que este libro es “el retrato de una época y de un líder que conoció íntimamente”, al tiempo que calificó a Martínez de Vega como “un periodista excepcional” y “un profundo conocedor de Centroamérica”.

Originario de Asturias y nacido en la cuenca minera de Turón, Martínez de Vega representó al corresponsal clásico: siempre con la maleta lista, cuadernos repletos de nombres y detalles, y una curiosidad insaciable por los procesos revolucionarios, dictaduras y frágiles democracias que caracterizan al continente. Su carrera lo llevó a formar parte de la Agencia EFE, donde llegó a ser director en América, impulsando la expansión de la agencia al otro lado del Atlántico y estableciendo una red sólida de corresponsales que convirtió a EFE en un actor vital en la difusión de noticias en español.

Sus colegas recuerdan con cariño su ironía, su habilidad para contextualizar hechos locales dentro del gran relato latinoamericano y su dedicación para escuchar tanto a las víctimas anónimas como a los presidentes. Para muchos jóvenes reporteros, fue un maestro no oficial: ese veterano que entre café y café explicaba cómo un golpe de Estado en Centroamérica podía entenderse también desde las minas asturianas que formaron su sensibilidad social.

La noticia sobre su fallecimiento generó reacciones de duelo en Panamá, España y otros lugares donde dejó huella. Diversos mensajes en redes sociales por parte de políticos y periodistas anunciaron actos conmemorativos y homenajes, subrayando su papel como nexo entre Asturias y América Latina además de ser un testigo privilegiado de las “guerras” –tanto reales como metafóricas– que vivieron Torrijos y toda una generación de líderes latinoamericanos.

Datos biográficos y trayectoria

Nombre completo: Zoilo Martínez de Vega

Zoilo Martínez de Vega Lugar de nacimiento: Turón, Asturias (España)

Turón, Asturias (España) Año aproximado nacimiento: hacia 1935–1936 (90 años al fallecer en 2026)

hacia 1935–1936 (90 años al fallecer en 2026) Fallecimiento: Oviedo, Asturias (España), en 2026, a los 90 años

Oviedo, Asturias (España), en 2026, a los 90 años Formación: No hay datos públicos completamente verificados sobre sus estudios formales; sin embargo, desarrolló una extensa carrera en el periodismo internacional

Hitos de su carrera

Corresponsal en América Latina durante varias décadas, con especial atención a Panamá y Centroamérica.

durante varias décadas, con especial atención a y Centroamérica. Director de la Agencia EFE en América , figura clave para el crecimiento regional de esta agencia.

, figura clave para el crecimiento regional de esta agencia. Estableció una estrecha relación profesional y personal con el general Omar Torrijos durante años.

con el general Omar Torrijos durante años. Reconocido como referente en la crónica política latinoamericana, valorado por su capacidad analítica y por preservar la memoria histórica.

Obra y reconocimientos