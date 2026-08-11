Los 10 trending topic en España este martes 11 de agosto de 2026: Colombia, el temblor, Lautaro, House of the Dragon...

1. INTERNACIONAL · SUCESOS

Temblor en Colombia moviliza a usuarios españoles en X

La alerta por el sismo en regiones como Chocó, Cali y Manizales ha generado un flujo constante de mensajes desde primeras horas de la mañana. Usuarios en España siguen en directo las actualizaciones de #temblor y comparten vídeos de las zonas afectadas como Pereira o San José del Palmar, mezclando solidaridad con comentarios sobre la magnitud. El tema ha escalado en los rankings porque las réplicas y las imágenes de daños han mantenido la atención durante toda la noche y la madrugada, impulsando hilos con datos oficiales y reacciones de la comunidad hispanohablante.

2. DEPORTES · FÚTBOL

Lautaro Martínez y el interés del Atlético centran la charla deportiva

El nombre del delantero argentino aparece ligado a rumores de mercado que han encendido el debate entre aficionados españoles desde anoche. Publicaciones con hashtags como #OsimhenRojiblanco o menciones a Relevo y Gil Marín generan cadenas de opiniones sobre posibles traspasos y alineaciones para la próxima temporada. La actividad se ha disparado con vídeos de partidos anteriores y memes que relacionan al jugador con otros nombres como Amrabat o Ronald Araujo, manteniendo el tema vivo en las primeras horas del martes.

3. TELEVISIÓN · ENTRETENIMIENTO

House of the Dragon y #TEM10A lideran el entretenimiento en redes

El estreno de nuevos capítulos de la serie de HBO ha activado spoilers controlados y análisis de personajes como Rhaenyra o Daemon entre los seguidores españoles desde la medianoche. Paralelamente, el hashtag #TEM10A vinculado a un programa de televisión concentra reacciones y clips virales que se comparten con rapidez. La combinación de ambos temas genera hilos extensos donde se entremezclan teorías de fans y memes, manteniendo picos de conversación durante la madrugada y la mañana.

4. POLÍTICA · ACTUALIDAD

Blas Infante y menciones a Sánchez generan debate político

El recuerdo del político andaluz coincide con críticas y hashtags como #SanchezTraidor que resurgen con fuerza en las últimas horas. Usuarios debaten su legado junto a menciones a figuras actuales como Carlos Cuerpo o Bolaños, mezclando historia y actualidad en publicaciones que se multiplican desde primeras horas. El pico se produce por hilos que relacionan ambos temas con la situación nacional, atrayendo tanto apoyo como polémica en tiempo real.

5. CLIMA · CIENCIA

El eclipse y #eclipse capturan la atención astronómica

La expectación por el eclipse solar ha impulsado fotografías y explicaciones desde anoche, con usuarios en España compartiendo capturas y previsiones para el día. El hashtag #eclipse acumula interacciones junto a comparaciones con fenómenos anteriores, generando contenido educativo y memes que circulan con rapidez en la franja horaria matutina.

6. DEPORTES · FÚTBOL

Roberto Carlos y leyendas del fútbol reviven en redes

El exjugador brasileño aparece en tendencias por clips históricos y comparaciones actuales que los aficionados comparten desde la tarde anterior. Menciones a Seedorf o Hierro amplían el debate sobre la historia del deporte, con vídeos virales que mantienen la conversación activa durante la noche y la mañana del martes.

7. LOCAL · SUCESOS

Niebla y Ferrol centran la atención regional en Galicia

Incidencias meteorológicas y noticias locales en estas zonas gallegas han activado reportes ciudadanos y alertas que se viralizan entre usuarios españoles. El tema se mantiene por actualizaciones en tiempo real sobre visibilidad y tráfico, generando hilos prácticos que ayudan a la comunidad desde primeras horas.

8. ENTRETENIMIENTO · TV

#FirstDates10A y #GrandPrixTVE suman reacciones televisivas

Los programas de citas y el Gran Premio de Fórmula 1 en televisión generan clips y opiniones que se multiplican desde la emisión nocturna. Usuarios debaten momentos destacados y apuestas para próximas entregas, manteniendo ambos hashtags en los rankings con memes y resúmenes compartidos en la mañana.

9. MÚSICA · FANS

#OurUltraGeniusChangbin atrae a la comunidad K-pop

El hashtag dedicado al artista de Stray Kids concentra felicitaciones y edits que los fans españoles publican con regularidad desde anoche. La actividad se sostiene por el cumpleaños o aniversario del ídolo, con contenido fan-made que cruza fronteras y genera interacciones globales adaptadas al horario español.

10. VARIEDAD · MEMES

#FelizLunes y residuales de fin de semana persisten

Aunque el martes ya avanza, el hashtag #FelizLunes y menciones similares mantienen un eco humorístico entre usuarios que alargan el buen rollo del fin de semana. Combinado con temas como #Marsupilami o #HOTD, crea un ambiente ligero que contrasta con las noticias más serias y ayuda a cerrar la jornada matutina con sonrisas.