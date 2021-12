‘Levántate OK’ / Cárdenas, contra el PSOE de Sánchez: «En mi casa siempre hemos mamado socialismo, pero este partido es una mierda»

El podcast despertador de éxito rotundo de Javier Cárdenas, Levántate OK (en OkDiario), ahora también en Periodista Digital cada día entre las 7 y las 8 de la mañana.

El programa radiofónico con los comentarios más certeros y a menudo feroces del locutor, dispuestos para el lector y oyente.

Y este 13 de diciembre de 2021, el popular periodista cargaba contra el PSOE a cuenta de la política de pactos establecida tanto a nivel nacional como autonómico y municipal.

Pero, especialmente, le llamó poderosamente la atención que los socialistas tumbaran una moción a cuenta del castellano en Cataluña:

El presentador del morning show no podía más y estallaba de lo lindo:

Mi madre tiene medicación. Ella ha sido del PSOE toda la vida y está con medicación porque no entiende qué coño pasa con el PSOE y yo tampoco. Porque en mi familia siempre se ha mamado el PSOE y el PSOE no ha sido la mierda que es ahora, un partido que defiende a partidos separatistas que quieren lo peor para España .

Cárdenas reconoció abiertamente ante sus oyentes que él siempre había estado al lado de los socialistas y que en su entorno familiar siempre se había respirado PSOE por los cuatro costados, pero que el actual PSOE le estaba decepcionando por completo:

Esto no es el PSOE que yo he mamado desde pequeño en mi casa. Y mira que nunca me he significado políticamente, pero ahora lo digo claramente. En mi casa siempre hemos sido del PSOE. Y esto es una mierda de PSOE. Esto no es ni PSOE ni nada.