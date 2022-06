Siro López recuerda la brutal bronca en la que casi llega a las manos con Pedrerol: «Sí estuve cerca de meterle un bofetón»

Siro López es un periodista deportivo de moda. Su perfecta adaptación a las nuevas plataformas como YouTube y Twicht, han hecho de él algo más que un periodista.

Porque Siro López es, en la actualidad, uno de los streamers que más impacto tiene en cuanto a audiencia. Su amistad con Ibai, pero sobre todo su sinceridad ante las cámaras, le han aupado aún más a la fama.

Y eso hace de él un invitado muy jugoso, y lo sabía el youtuber Jordi Wild, que dirige el programa ‘TheWildProject’ -al que también fue Piqué y puso ‘verde’ a todo ‘El Chiringuito’-, donde Siro respondió a todo.

La bronca con Pedrerol en la que casi llegan a las manos

Jordi Wild le preguntó, como no podía ser de otra manera, por el capítulo donde la relación entre Pedrerol y Siro se rompió definitivamente. Ocurrió en ‘Punto Pelota’, en directo, donde ambos tuvieron una actitud bastante desafiante con el otro.

Siro dijo que esa bronca era «real». Jordi Wild le preguntó, entre risas, que si creía que le iba a pegar, a lo que contestó:

«Igual estuvo más cerca de que yo le arrimara. Yo no soy nada violento. Igual sí estuve cerca de arrimarle un bofetón preventivo».

«Hay un momento en que yo veo que si eso ocurre en una discoteca de Salou, cae un ‘galletón», respondió el youtuber.

«Ahí me llevó al extremo porque es muy de él eso. Atenta a la dignidad de la gente. A mi me saca de mis casillas que a mi me amenaza cuando me dice piénsatelo. Como diciendo ‘que te quedas sin trabajo, que no tienes otra cosa’. Y es verdad, yo solo estaba en ‘Punto Pelota’. Ahí dije, por ahí no paso. Que dignidad tengo mucha. Cuando tú a alguien lo pones en esa tesitura… Yo además, siempre he dicho que la dignidad te la metes en el culo si tus hijos necesitan comer, pero en ese momento de calentura no había vuelta de hoja y me fui».

«Y no pensaba volver. Volví porque al día siguiente llamó a mi mujer y ella me dijo que hablase con él. Y que conste que no vuelvo porque lo pensara, porque nada más salir del parking con el coche ya me estaba llamando. Al final volví porque me pidió disculpas«, continuó Siro.

Concluyendo las razones de esa bronca, Siro confesó que «de ese momento no sintió vergüenza. En otros momento sí. En ese momento reaccioné como reaccionaría cualquier persona que tiene un sentido de la dignidad. A mí me estaba amenazando. Claro que hago cosas mal, pero me lo tienen que explicar bien, no amenazándome».

La reconciliación estuvo cerca

Siro confesó que en su momento, según lo que él percibió, la reconciliación entre ambos estuvo cerca:

«Hubo dos momentos donde nos mandamos mensajes. Cuando su madre falleció yo le escribí para darle mi pésame. Y luego cuando ‘Julita’, mi mujer, estuvo ingresada por el covid él me mando unos mensajes preocupándose y yo le contesté, y tal. Ahí estuvimos muy cerca de por lo menos ir un día a comer o a cenar y echarnos lo que nos tengamos que echar en cara».

Pero, esa esperanza se fue cuando Pedrerol aceptó la propuesta de charlar con Ibai:

«Ibai es muy amigo mío y me dijo que tenía que preguntar a Pedrerol por mí. Y no fue sincero con Ibai. Dijo que me fui de ‘El Chiringuito’ para hacer reportajes en Mediaset. No he hecho un reportaje en Mediaset en los 7 años que estuve. Y después lo que deja entrever es que hubo gente que se quiso quedar, y hay otra que se van. Como insinuando que en los malos momentos unos se quedan y otros se van. Me tiró diciendo que no soy solidario ni compañero cuando no es verdad. Bastante tuve que aguantar que insinuaba a que me iba por dinero, cuando es mentira. Yo me fui perdiendo dinero».

«Yo llegué a estar muy quemado. En un momento dije: ‘Si quieres guerra, la vas a tener’. No me voy a callar nada. Creo que para mi profesión también es bueno. Te voy a retratar cada vez que utilices algo y des una exclusividad que no es verdad. Porque él se apunta exclusivas como el que va a coger cerezas», continuo explicando Siro.