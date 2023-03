De lo más surrealista: dos gemelas idénticas tienen el mismo novio y pretenden quedarse embarazadas a la par

De lo más curioso.

Anna y Lucy DeCinque son dos gemelas australianas de 37 años, protagonistas de Extreme Sister, del canal estadounidense TLC. Son completamente idénticas, son exactamente una copia de la otra, cómo si hubieran sido ‘clonadas’. Se hicieron virales por su curiosa historia: lo hacen todo juntas, comen juntas, van al baño juntas, mantienen la relación con el mismo hombre, y, lo más surrealista, pretenden quedarse embarazadas a la vez, y como no… ¡Del mismo hombre!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AnnaLucy DeCinque 👭 (@annalucydecinque)

‘Las gemelas más idénticas del mundo’

Se califican a sí mismas como «las gemelas más idénticas del mundo», un lema que pretenden conservar hasta el final de sus días. Han sido sometidas a las mismas operaciones estéticas, aumento de pechos, liftings en el rostro y relleno de labios, tal y como han informado en varias ocasiones:

«Sin duda, somos idénticas. Nacimos así, pero también se nos ha entregado ese título. Por ejemplo, hace unos años fuimos invitadas a un festival de gemelas en China y allí se nos concedió el honor. Y ahora si googleas Anna y Lucy, lo primero que aparece es ‘las gemelas más idénticas del mundo’. Esperamos ser catalogadas así para siempre».

Pero… la similitud no es solo física, tienen la misma personalidad y temperamento. Hablan a la par, adivinan lo que va a decir la otra, comen lo mismo, incluso pesan la cantidad de comida, para que una no coma más o menos que la otra, y visten exactamente igual. Es todo un misterio adivinar quien es quien.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AnnaLucy DeCinque 👭 (@annalucydecinque)

Durante las últimas semanas, las gemelas han pasado por un ‘duro’ momento, el hecho de que un cambio les impida ser idénticas. Anna necesitaba quitarse un diente, debido a una infección:

«Siento un dolor insoportable, pero no me quiero quitar el diente, porque no quiero dejar de ser idéntica a mi hermana. No sé que pasaría con nosotras si eso ocurriera».

Por ello, llegaron a una conclusión: extirparle una muela del juicio a Lucy para así tener la misma cantidad de dientes.

Una relación de tres

Si ya es sorprendente el hecho de que sean prácticamente iguales, esto es todavía más curioso: salen con el mismo hombre desde 2012. Se llama Ben Byrne, un mecánico que hizo posible el sueño de las hermanas: enamorarse del mismo hombre. Lucy DeCinque afirmó a The Sun:

«Compartir un novio significa que podemos estar juntas para siempre y no sentir celos de ninguna forma. Porque si Ben besa a Anna, luego me besará a mí inmediatamente».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AnnaLucy DeCinque 👭 (@annalucydecinque)

Su relación atípica supuso un gran problema: imposibilidad de casarse en la ciudad australiana de Perth, su lugar de origen. Anna, en el programa de ‘We Have a Problem’ comentó:

«La ley nos impide casarnos, porque la bigamia y la poligamia están prohibidas. pero si pudiésemos cambiar la ley y el gobierno, nos encantaría casarnos con Ben. El amor es amor y nosotros tres somos adultos».

En varias ocasiones han reconocido no sentir ningún tipo de celos. Reconocieron que son conscientes de que no podrán quedarse embarazadas a la par es algo que no pueden controlar. El deseo de las gemelas es cuidar a sus hijos de la misma manera. No pretenden que sus hijos sean idénticos, pero sí que sean felices.