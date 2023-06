Antonio Naranjo trolea a Willy Toledo por su sucio ataque en redes sociales

Enganchada sublime en redes sociales.

De un lado, el periodista Antonio Naranjo y del otro, un pisacharcos habitual, el actor comunista Willy Toledo.

Todo vino a raíz de este mensaje en Twitter del comunicador proponiendo a Pedro Sánchez con quién podría entablar los seis debates que le había propuesto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo:

Y sin que nadie le diese vela en el entierro, allí que se lanzó, cual gorrino en el barro, Willy Toledo:

El periodista de ‘Herrera en COPE’ y ‘El Debate’ no se arrugó y contestó al artista:

Lo peor es que crees que bromeo, y no. Me pareces un actor fantástico, me río mucho contigo y, aunque no comparto casi nada de lo que dices, respeto tu coherencia y que, entre tanto farsante, tú lo mantengas gobierne con gobierne. Y ahora ya puedes seguir atizándome y tal.

