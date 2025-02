El escándalo de los acosos de Monedero viraliza una foto suya con Rosa Villacastín y deja en el aire una pregunta colosal

Se ha puesto como el bicho del pantano.

Tanto es así que ha optado por empeza a bloquear a todo bicho viviente.

Y es que a Rosa Villacastín no le ha hecho especial gracia que se haya viralizado una foto suya con Juan Carlos Monedero ahora que está en el ojo del huracán por todas las acusaciones respecto a supuestos abusos sexuales a alumnas y compañeras suyas en Podemos.

Fue en una entrevista que le hizo la periodista en el año 2020 donde el podemita decía esto sobre el amor:

El que te hace sufrir es un monstruo. Y yo, como soy de consustancial triste, para qué voy a abrirle la puerta al monstruo. Me da mucha rabia estar triste sin razón y discutir con la gente que quiero, cuando lo que deberíamos hacer es celebrarlo porque la vida es muy frágil y, de repente, la gente que queremos se nos va. A mis alumnos les animo a que recuerden a Isidoro de Sevilla cuando decía: estudiad como si fuerais a vivir eternamente pero vivid como si fuerais a morir mañana. Yo prefiero no comer a comer mal, al contrario que esa gente que lo quiere todo al instante, porque a mí cocinar me da paz: cocinar bien, claro. Yo siempre he estado rodeado de buenos pucheros.

Y aquí está la foto de la discordia con una pregunta la mar de acertada:

Algo que a la periodista no le gustó:

Creo que a Rosa no le gustó la pregunta. 🥺 https://t.co/BNQhDqyxBi pic.twitter.com/of5AyfGdin — eldisidenteOK (@eldisidenteOK) February 23, 2025

Y se lanzó a cargar contra quienes criticaron su foto con el cofundador de la formación de Pablo Iglesias:

Como las entrevistas son con el personaje, siempre me hago con ellos/as. Si buscas en Internet, lo puedes ver. Se publicaban en Diez Minutos. 26 años, una semanal. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) February 23, 2025

Marisol, no me extraña que seas del PP. Soy periodista. He entrevistado a Aznar, a casi todos los de tu partido? También a Monedero e Irene Montero, a ti no. Ni lo haré porque me he jubilado. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) February 23, 2025