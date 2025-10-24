Coto Matamoros y varios frikis protagonizan una bronca salvaje con insultos, escupitajos y agresiones

La escena fue, sencillamente, brutal.

Coto Matamoros, estrella invitada en el canal de ‘El Show de los Gemelos‘ en YouTube, fue el protagonista de un momento que pasará a la historia de los momentos más virales que se puedan encontrar en las redes sociales.

Todo comenzó cuando Matamoros comenzó a meterse con una influencer transexual llamada La Marrash.

La Marrash escupe y agrede a Coto Matamoros por decir que no se la metería porque nació «VARÓN».

Se ha cortado el directo pero han dejado esto para la historia.#ElShowDeLosGemelos pic.twitter.com/nnQVoh2MLO — El Indio (@Jero20033756) October 23, 2025

El comunicador aseguró que él «no se la metería» a esa influencer porque «había nacido varón».

A partir de ahí, el desmadre fue espectacular, con gritos, intentos de agresión a Coto Matamoros, insultos de grueso calado como «hijo de p…» y hasta escupitajos.

De hecho, tal fue el estallido de rabia de La Marrash que un intento de coger una planta del set para arrojársela al comunicador, que al final la propia influencer acaba cayendo al suelo y posteriormente largándose de manera muy airada del set.