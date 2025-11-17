Xabier Fortes (TVE) se gana un placaje de libro por su ignorante ataque contra el partido de la NFL en el Bernabéu

Xabier Fortes y el encuentro de la NFL celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu.

No le gustó para nada a Xabier Fortes que el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, acogiese un partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

Al presentador de ‘La Noche en 24′, en el Canal 24 Horas de RTVE, le pareció un soberano aburrimiento el partido y aseguró que se trata de un deporte que jamás colonizará España.

Concretamente, el periodista gallego se refirió al encuentro como un auténtico «bodrio»:

Es aburrido de carallo. No hay riesgo de que nos colonicen con este bodrio. Desconecto. Viva el fútbol….el bueno. pic.twitter.com/ZgzTaCWvcW — Xabier Fortes (@xabierfortes) November 16, 2025

Incluso, en un arranque de supina ignorancia, también llegó a plantear la posibilidad de que el hecho de que este partido se jugase fuera de los Estados Unidos podría llegar a alterar la competición:

Clarísimo fuera de juego en el Bernabéu. Por cierto, esto no altera la competición, la NFL? No? Como cuando el Barça y el Villareal querían jugar en EEUU. pic.twitter.com/MjFD9JLuFg — Xabier Fortes (@xabierfortes) November 16, 2025

Los lectores, rápidamente, contestaron y le aclararon algunos puntos a Xabier Fortes.

Para empezar, sin ir más lejos, le sacaron de un grosero error por comparar el partido de La Liga que iba a jugarse en Miami con el disputado por la NFL hace unas horas en la capital de España:

Todas las franquicias de la NFL aprobaron que se jueguen partidos fuera de EEUU desde 2007, en cambio, el partido Villarreal-Barcelona fue una decisión de Javier Tebas sin contar con la aprobación de los 18 clubes restantes ni el sindicato de jugadores.

No lo vas a creer, Xabier, pero este es el 7° partido de la temporada que se juega fuera de EEUU.

Es una estrategia de internacionalización acordada entre todas las franquicias.

No es una decisión unilateral del comisionado de la @nfl.

Hay que salir del pueblo a airearse, eh… pic.twitter.com/cyrOC2vbyH — 𝕸𝖎𝖊𝖉𝖔 𝕰𝖘𝖈𝖊𝖓𝖎𝖈𝖔 (@MiedoEscenico2) November 16, 2025

Xabier es un «periodista» que en vez de informar desinforma. Que no teme demostrar su ignorancia y su falta de rigor si las lentejas están en su punto. Que compara un acuerdo entre franquicias de una expansión de marca con una decisión unilateral sin apoyos. No seas como Xabier — Mithrandir (@Freaksnot) November 16, 2025

No, no la altera. Básicamente porque todos los clubes están informados y de acuerdo, los clubes se reparten los beneficios sin que haya promotores externos como en el partido de Miami. Además está regulado que cada club ha de jugar cada 8 años un partido fuera de EEUU. — Pablo (@PAGR0A) November 16, 2025

Con esto te habrá entrado urticaria seguro, menudo eres lechero https://t.co/2xF90E2yPt — Germán Areta (@GermanAreta1981) November 16, 2025

Igualito es ver esto que un partido de fútbol y eso que amo el fútbol.

La NFL no es solo un deporte, es una partida a un juego de mesa con figuras reales. Si la entendiese, cambiaría su opinión.

Algo que se estudia en academias militares y universidades, no es solo un deporte. — Jose Peteneras (@JR_Archidona) November 16, 2025

Nadie viene a colonizar, se trata de expandir deporte, de generar entusiasmo, de divertir, de disfrutar. El evento es una auténtica pasada, pero bueno, será mejor Radio 3 🤣🤣🤣 — Sangre Blanca (@DiegoCallejaR) November 16, 2025

Así sois. Faltando a aquel al que le guste lo que no os gusta a vosotros.

Me juego lo que sea a que lo que no te ha gustado ha sido toda la liturgia previa al partido: homenaje a las FAS, himno, etc.

Cuando uno es un sectario, lo es en cada aspecto de su vida. — Angel 🇪🇸 (@apachezaragoza) November 16, 2025