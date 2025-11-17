  • ESP
EL PRESENTADOR DE 'LA NOCHE EN 24' NO ESTUVO FINO EN REDES SOCIALES

Xabier Fortes (TVE) se gana un placaje de libro por su ignorante ataque contra el partido de la NFL en el Bernabéu

Llegó a plantear que por qué un partido de la NFL fuera de los Estados Unidos no adultera la competición y sí, en cambio, que se jugase en Miami un Villarreal-Barcelona

Xabier Fortes y el encuentro de la NFL celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu.
Xabier Fortes y el encuentro de la NFL celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu.
No le gustó para nada a Xabier Fortes que el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, acogiese un partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

Al presentador de ‘La Noche en 24′, en el Canal 24 Horas de RTVE, le pareció un soberano aburrimiento el partido y aseguró que se trata de un deporte que jamás colonizará España.

Concretamente, el periodista gallego se refirió al encuentro como un auténtico «bodrio»:

Incluso, en un arranque de supina ignorancia, también llegó a plantear la posibilidad de que el hecho de que este partido se jugase fuera de los Estados Unidos podría llegar a alterar la competición:

Los lectores, rápidamente, contestaron y le aclararon algunos puntos a Xabier Fortes.

Para empezar, sin ir más lejos, le sacaron de un grosero error por comparar el partido de La Liga que iba a jugarse en Miami con el disputado por la NFL hace unas horas en la capital de España:

Todas las franquicias de la NFL aprobaron que se jueguen partidos fuera de EEUU desde 2007, en cambio, el partido Villarreal-Barcelona fue una decisión de Javier Tebas sin contar con la aprobación de los 18 clubes restantes ni el sindicato de jugadores.

