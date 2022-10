Guadalupe Sánchez embiste a Pedro Sánchez por su infantilismo para evitar los abucheos el 12-O

Alto y claro.

La periodista Guadalupe Sánchez deja para los restos al presidente del Gobierno socialcomunista por su estrategia para evitar los abucheos y pitidos durante el Día de la Hispanidad.

En la entrevista en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital), la comunicadora subraya que el problema que tiene Pedro Sánchez es de educación y que lo menos que se puede esperar de dirigentes de este nivel es que sean puntuales:

Ahonda en el asunto asegurando que Sánchez, a nivel internacional, no es capaz de perpetrar semejante felonía:

A mí no me cabe duda de que en todos los actos en los que participa Pedro Sánchez a nivel internacional, que es donde ahora él se ha empeñado en proyectar y mejorar su imagen por si los números no le dan para las siguientes elecciones y volver a repetir el Gobierno Frankenstein, seguro que no llega tarde.