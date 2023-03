Joan Laporta prepara una querella criminal contra Sostres por insinuar que se drogaba en los baños del Bernabéu

Que Joan Laporta iba a denunciar a Salvador Sostres se veía venir.

Y es que, el pasado sábado 4 de febrero, el reconocido columnista y escritor publicó un artículo en su blog personal insinuando que Joan Laporta se drogó en el palco del Santiago Bernabéu en el último Clásico de Copa del Rey que ganó el Barça por 0-1.

Bajo el título ‘Joan en el Bernabéu’, Sostres relata los excesos del mandatario del club culé en el palco del estadio del Real Madrid, se apena por su estado físico y le acusa de cometer irregularidades económicas en el marco del fichaje del delantero polaco Robert Lewandowski.

El durísimo artículo de Sostres a Laporta

“El jueves en el palco del Bernabéu vi a Joan Laporta destruido. Me dio lástima. Este no es un artículo sobre sus graves mandamientos morales, por decirlo de la forma más delicada, sino un artículo desolado por verlo tan desbocado y herido, con esa ansiedad tan trágica que le está consumiendo y que, si no se detiene, lo matará”, relata el escritor.

«Gordo» por los «excesos»

“Tuve un sentimiento de pena al verlo tan llevado por sus demonios. Estaba gordo, muy gordo, pero sobre todo hinchado, como se quedan los hombres que encadenan un exceso con el otro”, prosigue, referenciando el estado físico de Laporta y asegurando que es víctima de unos “excesos” sobre los que no desvela mayores detalles.

«Iba al lavabo, hacía ruidos espantosos y compensaba poniéndose colirio»

Sostres expresa también que Laporta “iba constantemente el lavabo” y que, una vez allí, “hacía ruidos espantosos y compensaba poniéndose colirio”. “Si no le pone remedio a su situación, sólo le esperan o bien una muerte súbita o un horizonte penal francamente complicado”, sentencia el columnista.

“Era humillante cómo hablaban de ti el jueves, mientras ibas y volvías del baño a hacer ruidos y a ponerte gotas en los ojos para compensar lo que tú ya sabes que compensabas. Si les hubieras oído como yo los oí, entenderías en qué agujero estás y con qué gentuza”, continúa. “Solías ser un hombre agradable, atractivo. Todo eso ya no está. Tu deplorable estado físico es solo el espejo de tu desprendimiento interior”, añade.

Advierte a Laporta que conoce irregularidades

En los últimos párrafos del texto, el escritor centra el foco en el club blaugrana y en las irregularidades que asegura conocer alrededor del fichaje de Robert Lewandowski:

“No pienses que los fichajes realizados a través de amigos o familiares no dejan rastro. Conozco a dos periodistas que están investigando dónde fueron a parar los 10 millones de comisión por el fichaje de Lewandowski. Todo el mundo sabe sumar, Joan, y efectivamente 9+1 hacen 10”, señala.

A su vez, Sostres hace referencia a lo que llama “escándalo de los turcos”, la concesión de la construcción del nuevo Camp Nou al grupo familiar Limak Holdings. “Si no rectificas te lo encontrarán todo, y con mala leche. Y será mucho mayor el precio que acabarás pagando que lo que esperas ganar”, advierte.

“Piensa. Cálmate. Te mereces un destino mucho mejor del que te estás labrando. Yo creo mucho más que tú en ese buen chico que solía haber dentro de ti, que todavía no ha muerto del todo y que quiere salvarse”, concluye Sostres.

Paco González, el reconocido narrador en COPE, alucinó en Tiempo de Juego sobre artículo de Sostres hacia Laporta

Tendría que haber límites en la vida, no vale todo. El artículo de Sostres como muchos otros que ha hecho es incalificable, no hay adjetivos. Lo de la @COPE @tjcope y Paco Gonzalez dándole el altavoz es lo + denigrante que yo he visto. No vale todo pic.twitter.com/uyvBNJEpVr — Victor Gonzalez (@VictorTake_) March 5, 2023

Laporta prepara una querella criminal

Según informó Fernando Polo de Mundo Deportivo, el presidente azulgrana ya ha dado la orden al área de presidencia del club culé de presentar una querella criminal contra Salvador Sostres debido a que considera que en el artículo hay injurias y calumnias hacia su persona.

Cabe destacar que, años atrás, Sostres y Laporta tuvieron una gran relación. Tal que el columnista presentó un programa en Barça TV durante la primera etapa de presidencia de Laporta en el club azulgrana. De hecho, en esa etapa, cuando Sostres escribía en el diario El Mundo, hizo un artículo elogiando la gestión de Laporta y criticando la de Sandro Rosell.

Pero, como se puede comprobar, la relación ha dado un giro de 180º y hace meses que Sostres critica la gestión de Laporta. Por ejemplo, un artículo que también tuvo una gran repercusión fue el que hizo sobre Ansu Fati, al que comparaba con un mantero de la Rambla y por el que tuvo que pedir perdón públicamente.