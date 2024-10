El abogado Juanma Cepeda cuenta la sucia jugada de Sánchez con el fiscal general imputado

El abogado Juan Manuel Cepeda ha participado en La Retaguardia de PERIODISTA DIGITAL para analizar la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Con la noticia de la primera vez en la historia de España que un jefe del Ministerio Público es investigado por sus malas prácticas, el letrado ha acertado en su predicción sobre el destino de la ficha del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

“La Fiscalía, aunque la figura es complicada, para que la gente lo entienda se puede explicar en dos palabras que no son técnicas, son los defensores de la ley, de que todo lo que hay. Pues, el máximo jefe de todos estos, que es el fiscal general del Estado cuando el Tribunal Supremo, por unanimidad, han admitido una querella contra quien tiene la obligación de velar porque se cumpla la ley en España”.

A pesar de la ignominia que representa esta situación -que se suma al hecho de que García Ortiz también es el primer fiscal general en ser considerado no apto para el cargo por parte del CGPJ – la postura del fiscal sanchista es permanecer en el cargo. Ante esto, Cepeda se muestra contundente: “Yo no he visto un ejercicio de más jeta en mi vida”.

“Lo que es de gracia, por no llamarlo de otra manera, es que el tío con todo su papo diga que no dimite. Que para qué va a dimitir. Claro, porque si lo hace, pierde el presidente Sánchez uno de sus mayores baluartes defensivos. No nos cansaremos de repetir que la Fiscalía depende directamente del presidente del gobierno. Y todos los fiscales por debajo de Álvaro García Ortiz, depende directamente de sus órdenes”.

El abogado también indica la razón por la cual García Ortiz no renuncia: la presión desde Moncloa. El actual jefe del Ministerio Público es una de las principales fichas de Sánchez y es fundamental para que el socialista pueda sortear todos los líos legales que tiene y que se le avecinan.