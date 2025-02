¡Maldita hemeroteca! Escolar, que acusó en 2017 al PP de borrar discos, defiende ahora que el fiscal general elimine mensajes

Ya lo dice el clásico.

Haced lo que diga, no lo que haga.

Ignacio Escolar, director de ‘eldiario.es‘, tiene la costumbre de aplicar diferentes varas de medir según de quién se trate.

Ahora, a vueltas con el borrado masivo de mensajes por parte del fiscal general del Estado, el periodista ha salido a dar la cara, e incluso a partírsela, por Álvaro García Ortiz.

Dice Escolar que ese cargo tiene todo el derecho del mundo a eliminar los whatsapps y los correos que estimase oportunos porque nadie puede ni debe indagar en aspectos que conciernen exclusivamente a su vida privada:

Si me investigaran de algo de lo que soy inocente también borraría mi teléfono, como hizo el fiscal general. Por dos motivos: porque es mi derecho y porque es mi obligación. Mi derecho, porque los teléfonos móviles hoy son nuestra vida. Allí está toda nuestra intimidad.

Incluso llega a decir que proteger el teléfono no solo es su derecho, sino también su obligación:

Proteger el contenido de mi teléfono no solo es mi derecho. En mi caso, también es mi obligación. Como periodista y director de un periódico, casi cada día tengo acceso a información sensible o privada de otras personas, que debo proteger. No publicamos todo lo que nos llega: somos muy cuidadosos y respetuosos con los límites del derecho a la información. Pero sí accedemos constantemente a datos delicados y que afectan a terceros. Además, tengo una obligación profesional: proteger a mis fuentes. Y muchas de ellas están en mi teléfono, como en el de cualquier periodista.

En cuanto al fiscal general, su vida personal es igual de íntima que la de todos los demás. Tiene el mismo derecho a protegerla. Pero es que además tiene una obligación profesional que va mucho más allá. De hecho, pocas cosas son más sensibles que la información que maneja un fiscal general.