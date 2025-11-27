  • ESP
Lluvia de críticas al sectario Nacho Escolar por despedir a Elisa Beni por no tragar con sus insidias contra los jueces del Supremo

«Probablemente lo hicieron para desprestigiar al Tribunal Supremo por dictar una sentencia que no les gusta. Aunque sea una trabajadora del periodismo desde hace 40 años, esto no va de mí. Esto va, en realidad, de no poder decir —ni siquiera fuera del medio— lo que opinas»

Lluvia de críticas al sectario Nacho Escolar por despedir a Elisa Beni por no tragar con sus insidias contra los jueces del Supremo
La periodista Elisa Beni ha anunciado en redes sociales que dejará de escribir en el medio de Ignacio Escolar, ya que la han despedido por manifestar su opinión sobre la burda campaña que impulsa el propagandista sanchista en elDiario.es contra los magistrados del Supremo que condenaron al ahora exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El pasquín de izquierdas intentó desprestigiar a tres jueces que participaron en el mediático caso que terminó con el fallo contra la ficha del presidente del Gobierno. El título, como señala Beni, es «insidioso»: Tres jueces del Supremo que condenaron al fiscal general impartieron tras el juicio un curso pagado por una acusación con una remuneración entre 180 y 630 euros, en función de las horas ofrecidas.

Lo que esconde el tendencioso titular es que la “acusación” es el Colegio de Abogados de Madrid y que la formación que impartieron es obligatoria para acceder al turno de oficio específico. De hecho, en la propia nota señalan que el Curso de casación y turno especial se implantó “hace años” por el ICAM.

Al ver esto, Beni criticó en sus redes sociales la ‘noticia’, algo que no sentó bien al activista Escolar, que le trasladó su despido afirmando que no podía permitir que «insultara» a quienes escribieron el texto.

Tras su salida, la periodista colgó un mensaje en sus redes sociales denunciando el intento de censura y el cambio dentro del diario, que comenzó como un proyecto «fresco y apasionante» y ha terminado siendo una máquina propagandista.

«Estimados lectores, ya que muchos teníais la amabilidad de serlo: Tras más de una década escribiendo dos columnas a la semana en eldiario.es, mañana ya no me leeréis. El motivo de mi despido es que consideran un desprecio a la cabecera mi opinión en redes sobre la insidia de manchar o invalidar a magistrados de la Sala II por un curso para abogados de oficio. Lo cierto es que dieron como noticia algo que, en mi opinión, no lo era. Probablemente lo hicieron para desprestigiar al Tribunal Supremo por dictar una sentencia que no les gusta. Aunque sea una trabajadora del periodismo desde hace 40 años, esto no va de mí. Esto va, en realidad, de no poder decir —ni siquiera fuera del medio— lo que opinas. El mensaje es desolador: según esta premisa, si colaboras como analista en diez medios, no podrías tuitear ni decir nada que incomode a los de un lugar u otro. La militancia obliga a una verdad de carné. ¡Qué España más difícil nos deja Sánchez! Ahora me pretenderán hacer pasar por una arribista a sueldo, cuando lo cierto es que intentan estrangularme para que me pliegue y no disienta. No me ofende, me embarga una profunda pena. Yo sí que creo en el “periodismo a pesar de todo” y he sido muy libre en ese periódico hasta que se empezó a reclamar la militancia de las almas. Gracias, Ignacio Escolar, por permitirme participar en lo que en su día fue un proyecto fresco y apasionante».

El despido ha generado una lluvia de críticas a Escolar y a eldiario.es en las redes sociales, afeando su censura, sectarismo y falta de apego a la verdad.

