El hijo de Ábalos señala a Begoña Gómez como urdidora para que Sánchez fulminase a su padre: “¡Echa a ese putero!”

¡Cojan palomitas!

El serial de José Luis Ábalos acaba de dar comienzo y los primeros capítulos prometen.

Han bastado dos noches mal contada en la prisión de Soto del Real (Madrid) para que el exministro empiece a largar por su boca o por ‘intermediarios’ toda una serie de aspectos que impactan en la línea de flotación del sanchismo.

La primera perla cultivada la da el propio hijo del que también fuera secretario de Organización del PSOE, Víctor Ábalos.

Este vástago cuenta en el diario ‘Vózpópuli’ quién es la responsable de que su padre fuese expulsado del Gobierno en la mañana del 10 de julio de 2021.

Y el nombre que desliza no es baladí.

Se trata de la propia mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez:

El presidente y su esposa durmieron muchas veces en mi casa cuando se desplazaban a Valencia. La confianza era total y mutua, casi una relación familiar. Durante las primarias del PSOE, mi padre puso a favor del candidato toda la estructura territorial del PSOE, cuyos líderes eran susanistas sin excepción. Sin embargo, cuatro años después, Begoña Gómez fue decisiva para que Sánchez prescindiera de mi padre al grito de «¡echa a ese putero!»

Víctor Ábalos está convencido de que gracias a su padre, Pedro Sánchez pudo acabar durmiendo en La Moncloa:

Ábalos inventó el sanchismo. Puede sonar exagerado, pero fue tal cual: mi padre devolvió a Sánchez a la secretaría general del PSOE y lo convirtió en presidente del Gobierno.

El hijo del exministro asegura que él no se va a quedar callado:

Ahora que mi padre no puede, me toca a mí tirar de la manta.

Igualmente, subraya que a su padre se lo fulminan de La Moncloa porque piso algunos callos y hubo quien saltó:

El rescate de Air Europa, las presiones que recibió como ministro para salvar Plus Ultra, algunas decisiones tomadas en Transportes, como la eliminación de peajes en algunas autopistas o proteger al sector del taxi molestaron a ciertos poderes económicos. Es algo que comentaremos con detalle.

Víctor Ábalos también avala que la famosa reunión de Pedro Sánchez con el proetarra Arnaldo Otegi en un caserío del País Vasco tuvo lugar:

¿Que si es cierta? El único que podría haberle informado es Koldo, y Koldo ha dicho lo que ha dicho.

Sobre su sustitución al frente de la Secretaría de Organización del PSOE para que el puesto lo ocupase Santos Cerdán, el hijo de Ábalos no duda en dejar en evidencia al propio Pedro Sánchez y a un PSOE incapaz de imponer un criterio lógico:

El proyecto quedó huérfano de ideas y de visión. Alguien sugirió que Santos Cerdán ocupara el espacio estratégico de mi padre, a lo que Sánchez replicó que eso era del todo imposible, porque Santos no sabía ni hablar en público.

Habla también de cómo hubo quien influyó en Sánchez para que a Ábalos no se le pudiera rehabilitar en sus funciones dentro del Ejecutivo socialcomunista: