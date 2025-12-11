Indignación máxima por la última puerta giratoria de Pedro Sánchez que beneficia a Andoni Ortúzar, expresidente de PNV

Las redes sociales han estallado al conocerse un nuevo caso de puertas giratorias por parte del Gobierno de Pedro Sánchez: Telefónica ha fichado al expresidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Andoni Ortúzar para el consejo de Movistar+.

La plataforma televisiva de Telefónica ha incorporado a su consejo de administración también al miembro del consejo de Criteria Caixa y Marcos Contreras, aumentando el número de plazas en el organismo interno, ya que no se producirá ninguna baja.

Ortúzar, que encabezó el Partido Nacionalista Vasco entre 2013 y 2025 y fue fundamental para el ascenso de Pedro Sánchez tras la moción de censura —retirando su apoyo a Mariano Rajoy tras haber aprobado los Presupuestos una semana antes— y para que siguiera en La Moncloa en 2020 y en 2023, compaginará este nuevo cargo con el de asesor externo de la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC), una de las cuatro consultoras y auditoras conocidas como Big Four (junto con Deloitte, EY y KPMG), y con gran presencia en la comunidad autónoma vasca. También dirigió EiTB, la televisión pública vasca, entre 1999 y 2008.

Un dato que ha indignado aún más a las personas es que este nuevo caso de puertas giratorias se produce en medio de un ERE que afecta a 5.000 trabajadores de Telefónica.

Hay que recordar que el principal accionista de la empresa es el Gobierno —a través de la SEPI—, con un 10% de las acciones. Desde que se produjo la operación, el Ejecutivo sanchista ha hecho movimientos para colocar a sus fichas.

Al conocerse la noticia, las redes sociales han estallado, criticando este nuevo enchufe:

Esta coalición no va a romper porque a los socialistas, a la derecha nacionalista vasca, a la izquierda bilduetarra, a los independentistas catalanes, de izquierda a derecha, les une el amor. El amor por intereses privados, la colonización de empresas, los sillones en… pic.twitter.com/MGwKE5wgm9 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) December 10, 2025

Andoni Ortuzar: “En el PNV las puertas giratorias funcionan en la dirección correcta”, Ahora 120.000€ anuales. 🤦🏻‍♂️ https://t.co/OFFAWBo5Wf pic.twitter.com/igoXLjrh4c — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) December 10, 2025

El expresidente del PNV, Andoni Ortuzar, ficha por telefónica, cuya participación estatal asciende al 10%

Dicho de otra manera, usted con sus impuestos financia las puertas giratorias que establece el Gobierno con sus aliados. pic.twitter.com/Bm9kzYoHFy — Gustavo Martínez (@GustavoBolsa) December 10, 2025

Andoni Ortuzar ficha por Telefónica. Si analizamos su trayectoria profesional y cómo dejó a Euskaltel con fracaso y despidos masivos, la conclusión es que el Gobierno de Sánchez paga favores al expresidente del PNV. 🎥 @OndaCeroEuskadi pic.twitter.com/9kMyzWkr4w — Javier De Andrés (@JavierDeAndres_) December 10, 2025

Andoni Ortuzar y las puertas giratorias pic.twitter.com/Tpt7nEFOXV — Supergitano (@SuperTanete) December 10, 2025

Telefónica ha hecho un ERE que afecta a 6000 personas mientras ficha a Andoni Ortuzar, expresidente del PNV, al hijo de Conde-Pumpido, a una de las colaboradoras de Salazar de las denuncias, y a Jesús Herrero Poza, otro de los ayudantes con el que compartía despacho.

Flipante. pic.twitter.com/aIL0pVmJNn — Capitán General de los Tercios (@capTercio) December 10, 2025