  • ESP
    España América
Periodismo Periodismo Online

EN REDES SOCIALES

Indignación máxima por la última puerta giratoria de Pedro Sánchez que beneficia a Andoni Ortúzar, expresidente de PNV

El expresidente del PNV fue fundamental para el ascenso del líder del PSOE a la Moncloa, al apoyar su moción de censura contra Mariano Rajoy y su continuidad en el poder en 2020 y en 2023

Pedro Sánchez y Andoni Ortúzar
Pedro Sánchez y Andoni Ortúzar.
Archivado en: Andoni Ortúzar | Pedro Sánchez | Periodismo Online

Más información

Cerdán, Sánchez, Otegi, el PSOE y ETA

Sánchez y Cerdán peregrinaron en secreto hasta un caserío vasco, a pactar con el etarra Otegi la moción de censura contra Rajoy

Las redes sociales han estallado al conocerse un nuevo caso de puertas giratorias por parte del Gobierno de Pedro Sánchez: Telefónica ha fichado al expresidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Andoni Ortúzar para el consejo de Movistar+.

La plataforma televisiva de Telefónica ha incorporado a su consejo de administración también al miembro del consejo de Criteria Caixa y Marcos Contreras, aumentando el número de plazas en el organismo interno, ya que no se producirá ninguna baja.

Ortúzar, que encabezó el Partido Nacionalista Vasco entre 2013 y 2025 y fue fundamental para el ascenso de Pedro Sánchez tras la moción de censura —retirando su apoyo a Mariano Rajoy tras haber aprobado los Presupuestos una semana antes— y para que siguiera en La Moncloa en 2020 y en 2023, compaginará este nuevo cargo con el de asesor externo de la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC), una de las cuatro consultoras y auditoras conocidas como Big Four (junto con Deloitte, EY y KPMG), y con gran presencia en la comunidad autónoma vasca. También dirigió EiTB, la televisión pública vasca, entre 1999 y 2008.

Un dato que ha indignado aún más a las personas es que este nuevo caso de puertas giratorias se produce en medio de un ERE que afecta a 5.000 trabajadores de Telefónica.

Hay que recordar que el principal accionista de la empresa es el Gobierno —a través de la SEPI—, con un 10% de las acciones. Desde que se produjo la operación, el Ejecutivo sanchista ha hecho movimientos para colocar a sus fichas.

Al conocerse la noticia, las redes sociales han estallado, criticando este nuevo enchufe:

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

MUEBLES DE TERRAZA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Climatización Cocina al aire libre Muebles de terraza Sillas de oficina
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]