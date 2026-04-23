«¡Vaya escote!»: El alcalde del PSOE de Tui, investigado por acosar a una funcionaria

«¡Vaya escote!».

Así comenzaban algunos de los mensajes que el alcalde socialista de Tui (Pontevedra), Enrique Cabaleiro González, enviaba a una funcionaria del Ayuntamiento.

Ahora, según avanza este 23 de abril el diario ‘El Mundo’, el regidor del PSOE se encuentra investigado por acoso sexual tras la denuncia presentada por la trabajadora, que describe un ambiente de «machismo» y «sexualización brutal» en el consistorio.

Según el testimonio de la afectada, al que ha tenido acceso este medio, el alcalde no dudaba en comentar su físico en tono claramente inapropiado.

Yo tengo mensajes del alcalde en los que me dice por ejemplo ‘vaya escote’… ese tipo de consideraciones, diciendo ‘siendo tan guapa qué haces aquí’.

Para ella, estos comentarios no eran aislados, sino parte de una conducta sistemática que le generaba un entorno hostil:

El concejal me persigue; si voy a tomar café con alguien ve desde su despacho con quién voy, vigila si estoy o no estoy. Es una constante obsesión con matices de género. Al ser una situación reiterada en el tiempo tuve que hablar con el alcalde y me dijo que iba a limar asperezas.

Relató la encerrona a la que se vio sometida y en la que estaban presentes el alcalde, el concejal, el arquitecto, el aparejador y el secretario municipal, y que se prolongó durante dos horas.

El encuentro debía abordar la organización interna del departamento, pero terminó centrado en tres expedientes con irregularidades atribuidas a otros técnicos que se le recriminaron a ella:

Decían que yo tenía que corregir sus errores y salvar las omisiones de los técnicos, que no está dentro de mis funciones.

Sin embargo, el encuentro profesional acabó degenerando en un total acoso:

No era una reunión de trabajo espontánea, se llegó a hablar de temas personales, y el foco se ponía constantemente en mí. La actitud del alcalde fue de ir en manada, todos a por mí, de manera premeditada y bien articulada. Incluso percibí miradas intimidatorias y libidinosas.

Este nuevo caso vuelve a poner al PSOE en el punto de mira por acusaciones de acoso laboral y sexual en sus filas municipales. En las últimas semanas y meses, varios dirigentes socialistas han aparecido salpicados por denuncias similares en distintos puntos de España.

De momento, el alcalde Cabaleiro no ha hecho declaraciones públicas sobre esta investigación concreta.