El nuevo director de El País intenta ‘seducir’ a una plantilla que llora a la ‘progre’ Gallego-Díaz: «A mí me echó el PP»

Javier Moreno, propuesto por el Consejo de Administración de El País como nuevo director, intenta seducir a toda pastilla a la que será su nueva redacción a partir de este miércoles 17 de junio de 2020: «A mí me echó el PP», se le ha oído decir en las últimas horas, cuando participó en una comunicación interna junto a la persona a la que sucede en el cargo, la directora saliente Soledad Gallego-Díaz, y el consejero-delegado de Prisa, Manuel Mirat, y que fue retransmitida para la redacción.

Una afirmación que el propio periódico se ha cuidado de quitar en la nota que ha publicado este 16 de junio de 2020.

De esta manera, Moreno, tras unos años en México, al frente de El País América, intenta ‘seducir’ a una plantilla que ya llora a Gallego-Díaz y que, en líneas generales, se sentía cómoda con el progresismo del que hizo gala tanto a nivel personal como editorial, apoyando sin fisuras al Gobierno de coalición izquierdista de PSOE e Unidas Podemos. Aparte de la política, en sus páginas se llegó a publicar que «la mujer era víctima del heteropatriarcado empresarial hasta para ir al baño». Todo eso querrá corregirlo Moreno, si la redacción le deja.

Las principales firmas del diario, desde Carlos E. Cué hasta Luz-Sánchez Mellado, pasando por Anabel Díez, acudieron a las redes sociales a despedir a Gallego-Díaz con honores, dejando patente de una manera más o menos disimulada su desafección con la decisión tomada por la compañía. A esos periodistas, con enorme ascendencia sobre el resto de la plantilla, desea ganarse Moreno de cara a la votación de este miércoles.

Llevo 31 años en @el_pais No me ha dado ningún cargo y nada le debo, más que lo que he aprendido de ella, pero no miento si digo que Sol Gallego Díaz ha sido la directora más querida por la redacción, aunque haya tenido luces y sombras, claro, como todo el mundo. pic.twitter.com/cC9kTHHdWl

— miguel gonzalez (@mgonzalezelpais) June 15, 2020